Migración venezolana: Kast conversa con Noboa sobre creación de corredor

La iniciativa ya había sido expuesta días atrás en Buenos Aires, durante su encuentro con Javier Milei

José Antonio Kast, informó que conversó con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre su propuesta de establecer un “corredor humanitario”.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, informó el martes 24 de diciembre que conversó con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre su propuesta de establecer un “corredor humanitario” que facilite el retorno voluntario de migrantes venezolanos en situación irregular en Chile, Perú y Ecuador. La iniciativa ya había sido expuesta días atrás en Buenos Aires, durante su encuentro con el presidente argentino Javier Milei.

Durante una rueda de prensa en Quito, Kast explicó que el objetivo de su planteamiento es “evaluar mecanismos que permitan que ciudadanos que residen irregularmente en estos países puedan regresar a su patria”, al tiempo que solicitaría al Gobierno venezolano abrir sus fronteras para recibirlos.

No detalló la respuesta de Noboa, aunque aseguró que existe coincidencia entre los mandatarios consultados sobre la magnitud del fenómeno migratorio y las dificultades vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro, al que tildó de “ilegítimo”.

Kast indicó que conversó con Noboa sobre la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado transnacional. Cortesía

Un lado diplomático en la region

Kast precisó que, aunque actualmente no ejerce funciones de política exterior —una responsabilidad que sigue bajo la administración de Gabriel Boric—, considera necesario “anticipar y adelantar trabajo” diplomático para que, al asumir la presidencia, existan ya contactos que faciliten acuerdos regionales.

El presidente electo subrayó que la crisis migratoria venezolana, que ha provocado el desplazamiento de más de ocho millones de personas, requiere una reacción coordinada del continente. En ese marco, señaló que espera contar con el respaldo del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien apeló para que “comprenda la magnitud de la crisis humanitaria” y pueda interceder ante Caracas.

Consultado sobre las operaciones militares que Estados Unidos desarrolla en el Caribe, Kast evitó pronunciarse, argumentando que corresponde a otro Estado analizar acciones derivadas de la situación venezolana. No obstante, afirmó que los efectos de la “dictadura” venezolana repercuten en la calidad de vida de toda la región.

Además del tema migratorio, Kast indicó que conversó con Noboa sobre la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado transnacional. “Si actuamos correctamente, podrá haber más seguridad.

La seguridad nos dará libertad, y la libertad resguardará nuestras democracias”, sostuvo. En esa línea, adelantó que su futura gestión buscará fortalecer la coordinación regional para enfrentar tanto a organizaciones criminales como a regímenes que, a su juicio, afectan la estabilidad democrática.

La Presidencia de Ecuador confirmó que ambos líderes abordaron también asuntos económicos, entre ellos la reducción de la inflación, el diseño de políticas públicas y el manejo del orden fiscal. Durante su visita, Kast mantuvo además reuniones con inversionistas del sector portuario e inmobiliario.

Este viaje marca la segunda salida internacional del presidente electo chileno tras su victoria en los comicios del 14 de diciembre, un recorrido que evidencia su interés en reforzar alianzas con gobiernos afines en la región.

