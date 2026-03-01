Sector productivo de Manabí propone Megapuerto Hub y busca respaldo internacional

Los gremios productivos de Manabí, agrupados en el Consejo de Gremios y Producción (Cogreprom), presentaron una propuesta para la construcción de un Megapuerto Hub en la provincia, en alianza estratégica con Estados Unidos. La iniciativa busca aprovechar las ventajas naturales del litoral manabita, donde existen zonas con un calado que supera los 30 metros de profundidad, especialmente en el sector de Jaramijó.

El documento fue entregado a la gobernadora de la provincia, Aurora Valle Alcívar, para que sea canalizado ante el presidente de la República, Daniel Noboa. El objetivo es que la propuesta sea expuesta al mandatario estadounidense, Donald Trump, en el marco de la reunión que se desarrollará el próximo 7 de marzo en territorio norteamericano con líderes latinoamericanos, a fin de gestionar su respaldo político y técnico para la concreción del proyecto.

La propuesta se fundamenta en las condiciones estratégicas de Manabí, que cuenta con infraestructura clave como un aeropuerto internacional, proyectado como complemento ideal para el Megapuerto Hub. La visión es consolidar una plataforma logística de alcance regional y nacional que fortalezca el comercio exterior, atraiga inversión y genere nuevas oportunidades de empleo.

Un motor clave para la economía manabita y ecuatoriana

El presidente de la Cámara de Comercio de Manta, Hugo Vargas Cedeño, destacó que esta iniciativa se perfila como un motor de desarrollo capaz de dinamizar y potenciar la economía tanto de Manabí como del país. Señaló que el megapuerto permitiría convertir a la provincia en un punto neurálgico del comercio marítimo en el Pacífico.

Las costas de Jaramijó, según estudios, sería un lugar propicio para la construcción del megaproyecto CORTESÍA

Por su parte, la gobernadora Aurora Valle Alcívar manifestó que realizará la entrega inmediata de la documentación al Ejecutivo, resaltando el interés en impulsar proyectos estratégicos para la provincia.

Durante el encuentro participaron también la presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo, Cerela Hidalgo; el vicepresidente Juan Carlos Alarcón; la secretaria ejecutiva de la Cámara Ecuatoriano-Americana, Melany Mora; el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Manta, Jaime Ulloa García; y la directora ejecutiva de la institución, Cristel Alcívar, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura portuaria como eje de desarrollo productivo.

