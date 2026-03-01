Expreso
finalissima
Argentina, campeón del mundo, tenía previsto disputar con España la Finalissima el 27 de marzo.Cortesía

Catar suspende toda competición; España-Argentina tenían previsto jugar allí

El deporte empieza a sufrir afectaciones por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. La tensión crece en Oriente Medio

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo 1 de marzo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalissima, el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

La Federación de Fútbol de Catar señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.

Asimismo, informó de que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos. 

El Mundial de Resistencia de la FIA en vilo

La organización del Mundial de Resistencia -automovilismo- de la FIA (WEC, por sus siglas en inglés) informó de que está "siguiendo de cerca la situación en Oriente Medio", ya que su primera cita está prevista para el 22 de marzo en Catar.

"Estamos siguiendo de cerca la situación que está ocurriendo en Oriente Medio, como parte de un proceso de evaluación rigurosa que se está llevando a cabo durante varias semanas", comienza el comunicado de la organización.

Según el calendario del WEC, compuesto por un prólogo y ocho citas, la competición debería empezar precisamente con ese prólogo en Catar entre el 22 y el 23 de marzo, en apenas dos semanas. La primera prueba se desarrollaría también en el circuito de Lusail unos días después, el 28 de marzo.

"La seguridad de nuestros competidores, personal y aficionados sigue siendo nuestra prioridad absoluta. De acuerdo con esto, la dirección del WEC está en comunicación constante y directa con las autoridades relevantes en Catar", añade.

