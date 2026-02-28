Manta tendrá siete vuelos semanales a Panamá con Copa Airlines desde marzo de 2026

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció el incremento de sus operaciones en la ruta Manta–Panamá, que desde este 2 de marzo de 2026 pasará a contar con un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro y el Hub de las Américas. La medida responde al crecimiento sostenido de la demanda y refuerza la conectividad internacional de la región manabita.

De acuerdo con la aerolínea, durante los meses de marzo, junio y julio de 2026 se operarán siete frecuencias semanales, lo que representa más de 14.000 sillas adicionales disponibles para los pasajeros que viajan desde y hacia Manta.

La ruta, inaugurada en junio de 2023, ha mostrado resultados positivos y un desempeño operativo consistente en sus vuelos regulares. Con el aumento de frecuencias, los viajeros podrán acceder de manera más eficiente a la red internacional de destinos que la compañía conecta a través de su centro de operaciones en Panamá.

“Para Copa Airlines, Manta es un mercado estratégico en crecimiento dentro de nuestra red en Ecuador. Esta ruta representa una ventaja concreta para la región, ya que permite a los manabitas acceder a nuestra red internacional sin necesidad de trasladarse a otras ciudades del país para conectar con el exterior. Con el vuelo diario, fortalecemos la conectividad de la costa ecuatoriana con el continente y facilitamos una experiencia de viaje más eficiente y conveniente”, señaló Marisol Ruiz, gerente de Ventas de la aerolínea en Ecuador.

Los horarios se mantendrán

Los horarios se mantendrán sin cambios. El vuelo Manta–Panamá despega a las 18:26 y arriba a las 20:25, mientras que el trayecto Panamá–Manta parte a las 15:23 y aterriza a las 17:25, permitiendo conexiones ágiles hacia más de 85 destinos en el continente.

Manta se consolida como el tercer destino en Ecuador donde opera la aerolínea, junto a Quito y Guayaquil, ampliando la cobertura en la costa central y fortaleciendo el dinamismo empresarial y turístico de la provincia.

Además, los viajeros ecuatorianos pueden acogerse al programa Panamá Stopover, que permite realizar una parada en Ciudad de Panamá de entre una y seis noches sin costo adicional en el boleto aéreo. Esta iniciativa facilita combinar negocios o turismo en un mismo itinerario, optimizando la experiencia de conexión internacional.

