Próximo feriado en Ecuador 2026: ¿cuántos días faltan para la Semana Santa?

Faltan solo 39 días para el esperado Viernes Santo, que este año se celebrará el 3 de abril. Esta fecha, de gran relevancia religiosa, marca el inicio de la Semana Santa, un tiempo de reflexión sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

En Ecuador, el Viernes Santo es un día de recogimiento, especialmente para los católicos, con actividades litúrgicas como procesiones y misas. Tradicionalmente, en ciudades como Quito, Loja y Salcedo, se realizan grandes procesiones y representaciones teatrales que rememoran los momentos más significativos de la Pasión de Cristo. Además, es común disfrutar de platos tradicionales como la fanesca y el pescado, que forman parte de la gastronomía de la época.

Este feriado también tiene un fuerte impacto en el turismo religioso, atrayendo a miles de visitantes que participan de las festividades. Es un día para la reflexión sobre los valores de la fe, la solidaridad y el perdón, muy presentes en la cultura ecuatoriana durante esta época.

Próximos feriados

A Ecuador le quedan ocho descansos obligatorios en el calendario de 2026:

Viernes Santo: 3 de abril

Día del Trabajo: 1 de mayo

Batalla del Pichincha: 24 de mayo (se traslada al 25 de mayo)

Primer Grito de Independencia: 10 de agosto

Independencia de Guayaquil: 9 de octubre

Día de los Difuntos: 2 de noviembre

Independencia de Cuenca: 3 de noviembre

Navidad: 24 de diciembre

