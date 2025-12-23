La energía se suma a la agenda de Noboa y Kast en reunión bilateral

El tema energético se suma como eje estratégico en la agenda, con miras a una integración regional

La reunión entre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el recién electo mandatario chileno José Antonio Kast se concretó tras una llamada realizada el domingo, cuando Noboa felicitó a Kast por su victoria electoral. Según declaraciones de la canciller Gabriela Sommerfeld en una entrevista con Teleamazonas realizada este martes 23 de diciembre, el encuentro de hoy tiene una agenda amplia que refleja intereses comunes y desafíos compartidos en la región

El primer punto de discusión será la seguridad, un tema que ambos gobiernos consideran prioritario. Sommerfeld subrayó que existe un eje común en la lucha contra la delincuencia organizada, que afecta tanto a Ecuador como a Chile. Noboa y Kast buscarán mecanismos de cooperación que fortalezcan la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales, reconociendo que la seguridad es condición indispensable para la prosperidad.

Movilidad humana y corredor humanitario

El segundo tema en la agenda es la movilidad humana, un asunto sensible que ha marcado la política regional en los últimos años. Kast ha propuesto la creación de un corredor humanitario, iniciativa que busca dar respuesta ordenada y segura a los flujos migratorios.

El presidente electo José Antonio Kast protagonizó una dura campaña en contra de la migración irregular anunciado fuertes medidas para su mandato. web

Sommerfeld enfatizó que Ecuador mantiene una postura firme contra la movilidad humana irregular e insegura, pues esta responde a intereses de la delincuencia organizada. Desde el 23 de noviembre de 2023, el país ha reforzado sus acciones contra la migración irregular, en línea con la necesidad de proteger a las personas y evitar que sean víctimas de redes criminales.

RELACIONADAS José Antonio Kast tenía razón

La canciller advirtió que cualquier corredor humanitario debe ser analizado cuidadosamente, considerando las condiciones de apertura y garantizando que todos los países involucrados participen de manera coordinada. “Lo grave sería que un país bloquee su frontera”, señaló, subrayando que la propuesta requiere un consenso regional para evitar que se convierta en un mecanismo fragmentado o ineficaz.

Comercio y energía: integración regional en debate

El tercer eje de la reunión será el comercio, con énfasis en el balance comercial y la necesidad de vincular seguridad con prosperidad. Noboa y Kast coinciden en que la generación de empleo depende de un entorno estable y de relaciones económicas equilibradas.

Kast inicia agenda regional con visita a Ecuador para fortalecer cooperación Leer más

Sin embargo, Sommerfeld adelantó que el presidente Noboa también pondrá sobre la mesa el tema energético, considerado estratégico para el futuro de la región. Mencionó que Ecuador trabaja en el marco de la Comunidad Andina para concretar un proyecto largamente mencionado: la integración energética.

“Se están construyendo ya las líneas, y queremos que haya una integración energética, misma que Chile se unió en la última reunión que tuvimos a nivel de cancilleres de la Comunidad Andina”, explicó la canciller. Este paso marca un hito, pues Chile, aunque no es miembro pleno de la Comunidad Andina, ha mostrado interés en participar en la interconexión regional.

La integración energética buscaría aprovechar las complementariedades de los países andinos y vecinos, garantizando un suministro más estable, diversificado y sostenible. Este proyecto representaría una oportunidad de fortalecer su infraestructura, reducir costos y ampliar la cooperación con países que comparten desafíos similares en materia de transición energética y seguridad de abastecimiento.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.