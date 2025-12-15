Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Premium

Mundo, Chile, Elecciones generales 2025, José Antonio Kast
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast (i), saluda junto a su esposa, María Pía Adriasola, a su salida del Palacio de la Moneda este lunes, en Santiago (Chile).EFE

José Antonio Kast tenía razón

ANÁLISIS. En su discurso tras el triunfo electoral, el presidente electo se mostró como estadista, como hombre de consensos

José Antonio Kast acaba de obtener un triunfo histórico en las elecciones presidenciales del domingo 14 de diciembre de 2025 en Chile. Histórico, porque es el primer presidente más votado en la historia del país desde el retorno a la democracia en 1980.

RELACIONADAS

Histórico, porque cierra el proyecto “refundacional” que se inició con la destrucción mesiánica desatada en octubre de 2019 y que acaba de concluir con la derrota de la candidata de izquierda, Jeannette Jara y el fracaso del gobierno del presidente Gabriel Boric que no pudo cumplir sus expectativas ni responder a los pedidos de la ciudadanía.

Es un ciclo de seis años de falsas ilusiones que se cierra. E histórico, fi nalmente, porque libera a casi toda América del Sur de la mancha de los socialismos del siglo XXI.

Kast asumió el reclamo ciudadano por la falta de seguridad, violencia, migración irregular y estancamiento económico. Con sentido político declaró estos temas de emergencia nacional y subordinó a todos los demás a esta prioridad.

Una responsabilidad histórica

En vez de asistir a eventos y foros prefi rió recorrer el país y hablar directamente con la gente. Dio muestras con ello de que la derecha era capaz de sintonizar con las preocupaciones de la gente. Con ello, ganó la credibilidad de los votantes que votaron por él en todas las regiones del país.

petro

Petro cataloga de nazi a Kast tras su victoria en Chile: “El fascismo avanza”

Leer más

Kast logró reunir, el mismo día en que se anunciaron los resultados de la primera vuelta, a todos los movimientos cercanos ideológicamente a su propuesta que, en vez de seguir divididos, se unieron a él.

RELACIONADAS

Este pulso político le va a ser indispensable a partir de ahora y en los primeros noventa días de mandato para lograr acuerdos con los diferentes sectores que permitan concretar su propuesta. Los partidos de izquierda tienen la responsabilidad histórica de realizar su autocrítica para entender que los ciudadanos no respaldan más ofertas utópicas ni sus radicalismos, sino que piden soluciones a sus problemas.

En su discurso después del triunfo electoral, el presidente electo se mostró como estadista, como hombre de consensos. Y capaz de llevar adelante lo prometido.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Guillermo Almada, prematuro fin de ciclo en Real Valladolid

  2. La verdad del 'Gentle Parenting': No es una fórmula mágica, y está bien

  3. Los pesebres más bonitos de Guayaquil 2025: mapa y horarios

  4. Emelec vs. El Nacional EN VIVO: alineaciones y dónde ver el partido de LigaPro 2025

  5. Pisco presenta querella contra Cuqui Juárez tras acusaciones por convenio en Emelec

LO MÁS VISTO

  1. Abogado de Aquiles Álvarez sobre posible allanamiento: "Detrás está la Judicatura"

  2. Los cortes de agua vuelven a Quito: Estos son los horarios y barrios afectados

  3. Sustituir multas de ATM: Cómo funciona y qué sanciones se pueden canjear en Guayaquil

  4. $250 millones para programa Miti-Miti: ¿Quién puede acceder a casas subsidiadas?

  5. Crimen en Quito: pasajero murió tras perseguir a los asaltantes de un bus

Te recomendamos