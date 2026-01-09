“Orden es seguridad”: Paola Burbano, comité de la República del Salvador

La directiva del Comité de la av. República del Salvador ya tiene un propósito para el 2026: buscar una relación más cercana con la Administración Zonal Norte y lograr una visita del alcalde Pabel Muñoz. En la entrevista, desarrollada la mañana del miércoles 7 de enero del 2026, Paola Burbano e Isabel Vinueza reiteraron que hace falta que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) controle a motociclistas sin placas. Y esa tarde, el guardia de seguridad de una panadería fue asesinado, en un intento de asalto de tres motociclistas con cascos, que fingían brindar servicio de ‘delivery’.

En septiembre del 2025, el año lectivo comenzó con la novedad de un muro levantado en el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar. El alcalde Pabel Muñoz argumentó que era para protegerlos de la inseguridad.

¿Desde el municipio se admitió que la zona es insegura, con esa declaración?, se le pregunta. Burbano respondió: "Sí, desgraciadamente, todo Quito está contaminado por la inseguridad. Por eso consideramos necesario que el municipio nos informe antes de tomar decisiones, incluso tenemos residentes urbanistas, pudimos pensar en una solución en conjunto. Y sobre los asaltos, la falta de coordinación entre instituciones municipales y de Gobierno nos pasa factura".

¿A qué se refiere? Continuamente somos asaltados, al caminar por las aceras, ya que circulan motos sin placa y con dos personas a bordo. En la vereda además hay ventas ambulantes y hemos notado que muchos comerciantes ubicados en las esquinas de las calles ya cuentan con permiso municipal. Autorizan, pese a las recomendaciones que la policía entrega anualmente al Municipio. Les dicen dónde hay más vulnerabilidades en la zona (a las autoridades locales). El objetivo sería evitar asaltos de oportunidad.

¿Cuál es el reclamo puntual sobre la falta de coordinación?

Por ejemplo, desde hace dos años, no nos han acompañado delegados de la Administración Zonal Norte (Eugenio Espejo) en caminatas que acostumbramos hacer para detectar problemáticas del sector, desde huecos en veredas, hasta ubicar puntos en donde se estacionan, se ponen a libar y luego hay peleas. Solíamos hacer una hoja de ruta y se iba evaluando cómo se solucionaba a lo largo del año. El orden es seguridad.

Juan Baquerizo, quien fue uno de los líderes comunitarios de La Mariscal, cree que se necesita cero tolerancia a las faltas menores para retomar el control de la ciudad.



De acuerdo. Hay que tener liderazgo y mano dura. Y no solo desde la alcaldía, antes llegaban directores, gerentes y coordinadores. Ahora todo es muy disperso, todos se lavan las manos, dicen que no es su competencia. Siempre hay excusas, cuando lo mejor podría ser centralizar en la Secretaría de Seguridad o en la Administración Zonal, y ponerse de acuerdo con la policía. Nosotros este año pensamos pedir apoyo del Gobierno central.

¿Les interesa una visita del alcalde?

Todos somos Quito. Nos gustaría hablar con él porque tiene una idea equivocada de lo que es la reactivación económica y porque le hemos preguntado, a través de oficios, qué piensan hacer con el espacio en el que funcionó por años Mundo Juvenil, esperamos que sea algo para y niños jóvenes; y si es verdad que venderán el terreno del Colegio Benalcázar. Ochenta personas participamos para tener una prolongación del parque La Carolina, en lugar de la tribuna de los Shyris, pero se hizo otra cosa.

¿Qué tanto respaldo tienen de la Policía Nacional?

El mayor número de actos delictivos de este sector ocurren en la calle Portugal, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Por eso, la policía tiene una carpa en este punto, con apoyo de la empresa privada y nuestro impulso. También el parque es inseguro.

Estamos en chats con la Policía, que de jueves a sábado revientan por denuncias en la zona comprendida entre el estadio Olímpico Atahualpa y La Pradera. Deben acudir para ayudar por las peleas de libadores en la calle, lo que es tarea de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) e incluso dueños de negocios, como cervecerías, les piden ayuda por clientes que no quieren pagar.

¿Les preocupa que se venda el terreno del Benalcázar?

Le preguntamos vía oficio al alcalde porque cada período municipal viene el ‘runrún’ de que se va a vender y que en su lugar construirán torres. Sería matar al sector; ahí sí, esta zona se levantaría porque el colegio es un ícono. Además, los edificios se quedarían sin sol. Ahora mismo temblamos, habrá un edificio que llega hasta la calle Finlandia. Los permisos los sacan combinados, para que les autoricen a construir a mayor altura.

En el hipercentro, el tránsito debería volver a manos de la policía. Acá tenemos más asaltos con armas de fuego. Paola Burbano Presidente Comité República del Salvador

¿Cuál es la idea equivocada de reactivación económica, que cree que tiene el alcalde?



Acá, en la av. Naciones Unidas, hubo una feria muy bonita de Navidad. Pero, él dijo que quiere peatonizar una vez al mes la República del Salvador y ya por el concierto de Shakira tuvimos ventas de todo tipo.

Eso no resuelve el problema económico de la gente y genera inseguridad civil. Hubo supuestos comerciantes con collares de oro observando los movimientos de los residentes. Mire lo que pasa en el parque La Carolina.

¿Cuál es el problema?

Los fines de semana es un mercado. Hay personas haciendo ejercicios y ollas, tanques de gas, cocinas, para la venta de fritada o pinchos. La Secretaría de Salud hizo un estudio y encontró heces fecales en la comida y pinchos de carne de paloma y no de pollo. En la alcaldía de Jorge Yunda hubo un programa Mi Kiosquito y los vendedores escogían a qué mercados ser reubicados y la AMC llegaba a las 04:30 para evitar que ocuparan el espacio.

El alcalde Pabel Muñoz anunció que es precandidato, no sabemos si por eso evitan hacer los operativos y abordajes. Paola Burbano/ Dirigente

¿Quién es Paola Burbano?

Se formó como gerente inmobiliaria en la PUCE y administra edificios. También cursó un programa de liderazgo comunitario en Israel. Reside desde hace 19 años en la zona. Por eso ha estado desde la fundación del Comité República del Salvador, que se formó antes de la pandemia por la COVID-19. Ahora es la presidenta, antes fue vicepresidenta.

Contexto

El comité, que coordina Paola Burbano, comprende la av. República del Salvador (un kilómetro y medio), desde las avs. Naciones Unidas hasta la Shyris, calles aledañas, parte de la Eloy Alfaro y la 6 de Diciembre. Es una especie de rectángulo, que tienen monitoreado. Buscan trabajar más de cerca con la autoridad local.

