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Delfín pelea por los primeros puestos en la tabla de la LigaPro 2026.Archivo

EN VIVO Delfín vs Manta por LigaPro 2026: alineaciones y dónde ver el partido

Delfín recibe a Manta en la fecha 4 de la LigaPro 2026, buscando un triunfo para seguir en la pelea por el liderato

Delfín recibirá a Manta este sábado 14 de marzo de 2026, desde las 16:30 (hora de Ecuador), en el estadio Jocay de Manta, por la fecha 4 de la LigaPro 2026.

(Te invito a leer: Guayaquil City vs Barcelona SC: hora canal, previa y dónde ver EN VIVO a Damián Díaz)

Los Cetáceos buscan un triunfo que les permita mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato ecuatoriano.

Posición de Delfín en la tabla y objetivo de triunfo

Dirigido por Juan Zubeldía, Delfín ocupa actualmente la segunda posición de la tabla con siete puntos, a cinco del líder Independiente del Valle, que en esta jornada superó a Aucas.

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Delfín busca una triunfo ante MantaCORTESIA

Para el partido ante Manta, los locales contarán con sus principales figuras: el delantero Franco Ayunta y los atacantes Marcos Mejía y Gerónimo Heredia, quienes serán clave en la ofensiva.

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Manta busca salir del fondo de la tabla en la LigaPro 2026

Por su parte, Manta, dirigido por Javier Carvajal, busca un triunfo que le permita salir de la última posición de la tabla, donde se encuentra con apenas un punto.

El equipo atunero tendrá como referentes al delantero Jean Carlos Blanco, junto a los volantes Robert Burbano y Maikel Valencia.

Transmisión EN VIVO de Delfín vs Manta por Zapping Sports

El duelo entre Delfín y Manta será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto a través de su plataforma digital como por su canal de televisión pagada.

jean carlos blanco
Manta está en la zona del descenso en la tabla de la LigaPro 2026.Cortesía

Alienaciones de Delfín vs Manta

EN VIVO Delfín vs Manta

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