Hallan cuerpo de segundo sacerdote ahogado en retiro espiritual en Playas

Pedro Anzoátegui fue encontrado distante a donde se desapareció. Alfonso Avilés ya fue sepultado

Luto. Alfonso Avilés, uno de los ahogados, fue velado en La Aurora.

La comunidad católica vive momentos de profundo pesar tras confirmarse la muerte del segundo sacerdote que había desaparecido en el mar en el cantón General Villamil Playas.

La mañana del sábado 14 de marzo se localizó el cuerpo del religioso Pedro Anzoátegui, quien había ingresado al agua junto con el padre Alfonso Avilés en un intento desesperado por rescatar a un monaguillo que enfrentaba dificultades para salir del mar.

El cuerpo de Pedro Anzoátegui fue hallado este sábado

De acuerdo con reportes preliminares, el hallazgo ocurrió alrededor de las 07:00 en la zona conocida como la entrada 14, cerca del lugar donde se había reportado la desaparición del sacerdote.

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En las labores de búsqueda y recuperación participaron pescadores de la zona junto con personal de las autoridades locales que trabajaron durante toda la madrugada para encontrar el cuerpo de Anzoátegui.

Según información recabada por este Diario, ambos sacerdotes se encontraban en un retiro espiritual que consistía de convivencia con jóvenes servidores de la iglesia cuando ocurrió el incidente. El encuentro se realizaba en el balneario cuando, en medio de la jornada, uno de los monaguillos tuvo problemas para salir del agua, lo que motivó a los religiosos a intervenir para auxiliarlo.

El cuerpo padre Alfonso Avilés fue recuperado tras los primeros operativos de búsqueda efectuados en el área. Sin embargo, el segundo sacerdote no fue hallado hasta la mañana del sábado.

Luto y tristeza en la iglesia Católica

Los restos del sacerdote Avilés fueron velados durante la mañana y la tarde de este 14 de marzo en la iglesia San Alberto Magno, templo perteneciente a la diócesis donde ejerció su ministerio en los últimos años. Posteriormente, a las 15:00, se realizó su sepultura en el Panteón Metropolitano de Guayaquil.

Tras conocerse la tragedia, la Arquidiócesis de Guayaquil también emitió mensajes de condolencia, destacando la labor pastoral y el compromiso de los dos sacerdotes fallecidos.

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