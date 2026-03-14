Quién era Alfonso Avilés, el sacerdote que murió intentando salvar a un monaguillo

Expresó su pesar por la muerte del sacerdote Alfonso Avilés tras un incidente ocurrido durante una convivencia en Playas

La Arquidiócesis de Guayaquil expresó sus condolencias por el fallecimiento del padre Alfonso Avilés y pidió oraciones por el sacerdote Pedro Anzoátegui, cuyo paradero aún se desconoce tras un incidente ocurrido en el cantón Playas, en la provincia del Guayas.

De acuerdo con la información difundida por la Iglesia, Avilés era párroco de la iglesia San Alberto Magno, en la Diócesis de Daule, y miembro de la Sociedad de Jesucristo Sacerdote. Durante años ejerció su ministerio pastoral en distintas comunidades, donde era recordado por su cercanía con los fieles.

“Muchos recordamos sus homilías, su voz de pastor durante las confesiones y aquella frase que muchos escuchamos: ‘Al ataque’. Hoy habrá sido llamado a la Casa del Padre, no solo el párroco; sino un sacerdote que en su misión pastoral dio ejemplo de entregar la vida por los demás”, señaló la Arquidiócesis en un comunicado.

Incidente durante convivencia en Playas

Según la información preliminar, los sacerdotes Alfonso Avilés y Pedro Anzoátegui participaban en una convivencia con un grupo de jóvenes servidores en el cantón Playas cuando ocurrió el incidente.

La Diócesis de Daule informó inicialmente el fallecimiento de Avilés. Su cuerpo fue recuperado tras las labores de búsqueda realizadas en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, Avilés habría fallecido luego de intentar rescatar a un monaguillo que se estaba ahogando.

Piden oraciones por sacerdote desaparecido

En las redes sociales oficiales de la Arquidiócesis de Guayaquil también se difundió un mensaje en el que se pide a los fieles mantenerse en oración.

“Unámonos en oración para que el cuerpo del P. Pedro Anzoátegui aparezca pronto”, indicaron.

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