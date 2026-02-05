Fallece Antonio Arregui, arzobispo emérito de Guayaquil a los 86 años

Antonio Arregui Yarza, arzobispo emérito de Guayaquil, falleció este jueves 5 de febrero de 2026 en el Puerto Principal a los 86 años. El deceso del clérigo, quien encabezó la administración eclesiástica de la ciudad durante doce años tras su designación por el papa Juan Pablo II, fue confirmado por fuentes de la institución religiosa mientras se esperan los detalles oficiales sobre las exequias.

Trayectoria y liderazgo

El prelado, nacido en Oñate (España) en 1939 y naturalizado ecuatoriano, asumió el gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Guayaquil en mayo de 2003, reemplazando a monseñor Juan Larrea Holguín. Su gestión al frente de la Iglesia local se extendió hasta septiembre de 2015, fecha en la que el papa Francisco aceptó su renuncia al cargo por límite de edad, dando paso a la designación de su sucesor, monseñor Luis Cabrera.

Además de su labor pastoral en Guayas, Arregui ocupó una posición central en la jerarquía católica nacional. Ejerció la presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) durante dos periodos consecutivos, entre 2008 y 2014, desde donde coordinó la postura institucional de la Iglesia frente al Estado. Su formación incluyó un doctorado en Derecho Canónico y su pertenencia a la prelatura del Opus Dei desde 1957.

Hasta el cierre de este reportaje, la Arquidiócesis no ha emitido un informe técnico sobre las causas específicas del fallecimiento, manteniendo el hecho como una noticia en desarrollo. Se aguarda la confirmación de los horarios para la capilla ardiente y la misa de cuerpo presente que, por protocolo, suele realizarse en la Catedral de Guayaquil.

