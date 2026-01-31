La familia Hakuna en Guayaquil y la fórmula que atrae a los jóvenes a misa

José Pedro Manglano lideró una agenda de actividades en Guayas y ofició una misa en la UEES

La celebración eucarística se alumbraba de juventud. La visita del padre José Pedro Manglano a la ciudad ha dejado una estela de fe para una comunidad que gusta de celebrar su credo. Este sábado 31 de enero, en la capilla de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en Samborondón, se congregaron decenas de jóvenes para participar en una liturgia que, aunque a simple vista no difiera de una misa tradicional, cautivaba desde el sonido.

Las canciones, modernas y llenas de júbilo, adornaron la ceremonia con la energía que Hakuna lleva como esencia. No se trataba de un concierto, sino de una feligresía local que ha adoptado un repertorio contemporáneo para vivir la conexión con Jesús con códigos propios de su generación.

Momento de oración al Santísimo. GERARDO MENOSCAL

Una liturgia juvenil

Tras el oficio religioso, EXPRESO accedió a una entrevista exclusiva con Manglano. El fundador de este movimiento, que el Papa Francisco (+) denominó "familia eucarística", explicó la naturaleza de su propuesta, el crecimiento estadístico de la fe en Europa y el rol de la Iglesia en contextos de inseguridad como el de Ecuador.

Celebración de la Eucaristía. CORTESÍA

Para el observador externo, la efusividad de Hakuna podría parecer una ruptura con la tradición. Sin embargo, Manglano es enfático al aclarar que no existen diferencias sustanciales en el rito.

"Esencialmente la liturgia es la liturgia y todas celebran lo mismo. Las formas están muy establecidas por la Iglesia", señaló el sacerdote a este Diario. Para graficarlo, utilizó una analogía simple: "Es como tú: hoy llevas una camisa blanca y mañana a lo mejor te pones una roja. La vestimenta puede cambiar, pero la persona es la misma".

Bajo esta premisa, elementos como el estilo musical o la iluminación son "asuntos accidentales y epidérmicos" que no alteran el fondo, pero que facilitan la conexión.

"La oración es una conversación entre dos personas y esa conversación se hace con la persona entera", explicó, citando a San Agustín sobre el valor del canto: "El que canta ora dos veces". Para el movimiento, la música activa dimensiones humanas que el rezo hablado a veces no alcanza.

El "ahogo" espiritual y el repunte de cifras

Durante el diálogo, se abordó la crisis de vocaciones sacerdotales que enfrenta Occidente. Manglano, lejos del pesimismo, ofreció datos recientes del contexto español que podrían marcar una tendencia para América Latina.

"De números no sé mucho, pero sí te puedo decir que en España el número de seminaristas ha aumentado en los últimos años", reveló. Un dato clave que compartió es que la práctica religiosa entre jóvenes de 18 a 24 años creció más de un 10 % recientemente.

Misa en la UEES GERARDO MENOSCAL

¿La causa de este fenómeno? Según el teólogo, es una reacción a la deshumanización. "Cuando en tu entorno encuentras poca humanidad, falta de amor o trabajos deshumanizados, el alma se ahoga y busca aire. Cristo viene a liberarnos de todo eso que aprisiona la vida", argumentó. Hakuna, en este sentido, funciona como ese "respiro" para una juventud saturada de materialismo.

La visita de Manglano a Guayas coincide con un momento crítico de seguridad en el país, donde las estructuras criminales absorben a los menores de edad. Al ser consultado sobre el papel de la Iglesia Católica en la reconstrucción del tejido social, el sacerdote evitó las lecturas políticas y apuntó a la dignidad humana.

"La fuerza más poderosa no es el dinero ni la economía, sino el amor", sentenció. Para Manglano, la contribución de la Iglesia es recordar que el sentido de la vida es la "donación completa" y el servicio a los demás. Esta postura, asegura, ilumina cualquier contexto político y actúa como barrera de contención ante la violencia, al poner en el centro el respeto al prójimo.

Más allá de la misa en Samborondón, la presencia de Manglano incluyó actividades de carácter social que refuerzan el pilar de servicio del movimiento. La agenda contempló: Visitas a la comuna San Rafael, jornadas de "compartiriado" con adultos mayores, y encuentros formativos en la Parroquia Santa Teresita.

Esta visita busca consolidar a Ecuador como un punto estratégico para la expansión de las actividades de Hakuna en la región, integrando la espiritualidad con la acción social directa.

