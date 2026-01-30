José Pedro Manglano y Hakuna: El fenómeno que revoluciona la fe joven llega a Ecuador

Música, adoración y alegría: la fórmula de Hakuna que ha conquistado a miles de jóvenes llega al país con su fundador

José Pedro Manglano no es solo un prolífico escritor, doctor en Filosofía y teólogo con libros traducidos a más de cinco idiomas. Es, ante todo, el arquitecto de un fenómeno que ha logrado lo que muchas instituciones religiosas añoran: conectar de forma orgánica y masiva con la juventud. A través de Hakuna, el movimiento que fundó tras una reveladora experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013, Manglano ha transformado la Eucaristía y la adoración en una celebración de vida que hoy traspasa fronteras.

José Pedro Manglano, fundador de Hakuna

Este movimiento católico, nacido en España bajo el liderazgo de Manglano —exmiembro del Opus Dei—, se define por una fe activa y comunitaria. Hakuna no es solo un grupo de oración; es un ecosistema de servicio y reuniones alegres donde la "Hora Santa" es el eje central. En estas sesiones, los jóvenes se encuentran ante el Santísimo Sacramento en un ambiente de profunda reflexión, acompañado por una estética y una música que hablan el lenguaje de las nuevas generaciones.

Melodías que nacen en el silencio

En el carisma de Hakuna, la música no es un simple acompañamiento, sino un pilar fundamental que el propio Manglano describe con una perspectiva casi poética. Para el fundador, los integrantes de Hakuna Group funcionan como "contantes" —término que evoca la esencia de cantautores como Joaquín Sabina—, pues sus letras relatan una biografía espiritual compartida. La creación de estos temas se aleja de los estándares comerciales; nacen en la intimidad de la oración y se pulen en equipo, siempre bajo la mirada atenta de Manglano para asegurar que conserven su esencia original.

Esta mística creativa busca que cada canción sea un vehículo de transmisión espiritual. Según la visión del movimiento, se trata de composiciones que surgen en lo secreto para tocar lo más profundo del oyente. La seriedad de este proceso es tal que, incluso durante los ensayos de sus grandes conciertos, la presencia del Santísimo suele acompañar a los músicos, reforzando la idea de que el verdadero protagonista de su éxito no es el artista, sino el mensaje oculto tras cada nota.

El centro neurálgico: Un convento con vida nueva

La infraestructura del movimiento también refleja su crecimiento. El centro neurálgico de Hakuna se ubica en un antiguo convento de las Concepcionistas Franciscanas en Las Rozas, España. Tras la disminución de la comunidad religiosa original, el espacio fue cedido a Hakuna, transformándose en un centro de espiritualidad, formación teológica y retiros de fin de semana. Actualmente, el lugar funciona como punto de encuentro para coordinadores internacionales y jóvenes de América Latina que participan en periodos de formación denominados "estancias de grow up".

De las playas de Río al corazón del movimiento

El origen de esta estructura se remonta a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Río de Janeiro en 2013, un evento multitudinario convocado por la Iglesia Católica que reúne a millones de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Fue en este contexto de encuentro internacional donde la convivencia entre el fundador y un grupo de universitarios sentó las bases de lo que denominan una "alegría nueva", basada en el servicio y la alabanza. Lo que inició como una reunión posterior al viaje a Brasil —que sorpresivamente convocó a 700 personas en su primera Hora Santa— ha evolucionado hasta convertirse en la red global que hoy trae a Manglano a territorio ecuatoriano.

Cronograma de actividades en Ecuador

La visita de José Pedro Manglano a Guayaquil contempla una serie de encuentros formativos y comunitarios:

José Pedro Manglano, fundador de Hakuna, durante su presentación en Ecuador. Cortesía

Viernes 30

09:00 a 15:00: Escapada y visita a la comuna San Rafael (Punto de encuentro: Parroquia Sta. Teresita).

19:00: Misa, charla y Hora Santa en la Capilla de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

21:30: Espacio de convivencia ("Copas") en Ciudadela Vista Sol (requiere registro previo).

Sábado 31

09:00: Santa Misa en la Capilla de la UEES.

10:00: Jornada de "Compartiriado" con adultos mayores de la AEI.

Consolidación y presencia en América Latina

Con esta visita a Ecuador, José Pedro Manglano busca estrechar los lazos del movimiento en la región, promoviendo un modelo de fe que prioriza la vivencia comunitaria y la acción social. La respuesta de los jóvenes locales a este cronograma de actividades será un nuevo indicador del alcance de un carisma que, tras más de una década de crecimiento sostenido, continúa expandiendo su influencia desde su núcleo en España hacia nuevos contextos internacionales.

