Nuevo auditorio listo para servir y brindar apoyo a la comunidad de Samborondón

Un nuevo espacio abre sus puertas para promover e impulsar la salud, la formación y el acompañamiento comunitario

A través de su pilar de responsabilidad corporativa Deja Tu Marca, Sweet & Coffee reafirma su compromiso con la sostenibilidad social, un programa que desde 2007 promueve la inclusión laboral, educativa y la alimentación de sectores vulnerables.

Dentro de esta visión de desarrollo integral, la cadena de cafeterías aportó al financiamiento de las adecuaciones del auditorio del Centro de Bienestar y Fe San José, una iniciativa conjunta de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y Fundasen diseñada para ofrecer servicios de salud, formación, acompañamiento pastoral y apoyo social a la comunidad.

Durante la inauguración del centro, presidida por su Eminencia Reverendísima Cardenal Luis Gerardo Cabrera, el obispo de Guayaquil destacó la misión del espacio como un lugar para “servir, acompañar y sanar” a las familias de la zona, subrayando su impacto positivo en la comunidad local.

En el marco de esta alianza, Soledad Hanna, vicepresidente de Producción de Sweet & Coffee, expresó la filosofía detrás del apoyo empresarial: “En Sweet & Coffee creemos que la transformación inicia dentro de cada persona… este espacio refleja nuestro compromiso por impulsar proyectos que inspiren, fortalezcan capacidades y generen nuevas oportunidades… donde lo imposible pueda volverse alcanzable cuando se trabaja con dedicación, con fe y resiliencia”.

Por su parte, el padre Raniero Marincioni, párroco de Santa Teresita del Niño Jesús, explicó cómo nació la colaboración con la empresa y subrayó la importancia de que el auditorio -ahora equipado- se convierta en un espacio al servicio de la comunidad: “Que sirva para formación, capacitación, simposios y encuentros que estén a favor de la vida, de la familia y de la evangelización”.

Qué es el Centro de Bienestar y Fe San José

El Centro de Bienestar y Fe San José es un espacio comunitario destinado a integrar la atención médica integral, el desarrollo espiritual y el fortalecimiento social, ofreciendo a residentes de Samborondón y sectores cercanos servicios de salud, formación y acompañamiento pastoral en un entorno de apoyo y esperanza. Su auditorio será clave para la realización de actividades de capacitación, encuentros comunitarios y programas formativos que beneficien directamente a la comunidad.

