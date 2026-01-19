Mariella García celebra 50 años de arte con la exposición 'Volviendo al origen'

Arte, memoria y tierra se unen en esta exposición que celebra cinco décadas de trayectoria de la artista guayaquileña

La artista ecuatoriana Mariella García presenta “Volviendo al origen”, una exposición que recorre cinco décadas de creación artística y que se inaugura junto con la presentación del libro conmemorativo por sus 50 años de trayectoria. La muestra se abrirá al público el jueves 22 de enero, a las 19h00, en la Galería Piece Of Cake, de la Fundación Proarte, ubicada en el C.C. Moderna Plaza, local #30, y permanecerá abierta durante un mes.

La exposición reúne obras realizadas entre 1974 y 2020, en las que la artista dialoga con la tierra, la memoria y lo ancestral. Su trabajo se nutre de una profunda investigación arqueológica y estética vinculada a la cultura Valdivia, resignificada desde un lenguaje contemporáneo.

El curador y docente cuencano Hernán Pacurucu destaca el contexto en el que surgió su obra: “Mariella empezó a pintar a mediados de los 70, cuando en Ecuador ser artista ya era un problema, y ser artista y mujer, un problema aún más grande”.

Esta reflexión atraviesa la muestra y permite comprender el carácter pionero y persistente de una trayectoria que hoy forma parte del patrimonio cultural del país.

La artista

Mariella García Caputi es artista, arqueóloga y museóloga guayaquileña. Realizó estudios de Arte en la Universidad Incarnate Word College, en San Antonio, Texas, y a su regreso a Ecuador se formó en el taller del maestro Enrique Tábara Zerna.

Conocida como “La pintora de la tierra”, su obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Fue la primera mujer en ganar el Salón de Julio, obtuvo el Primer Premio Adquisición en el Salón Nacional Mariano Aguilera (1977) y el Primer Premio en el XXV Salón Nacional de Pintura Fundación Guayaquil (1981), entre otros reconocimientos.

La exposición dialoga con el libro presentado la noche de inauguración, una publicación retrospectiva que documenta su proceso creativo y consolida su aporte al arte ecuatoriano. Juntas, muestra y libro invitan al público a volver al origen como ejercicio de memoria, identidad y reflexión contemporánea.

