'Solo Javier': biopic que revela una búsqueda de sentido y transformación espiritual

Un joven de sociedad madrileña dejó el éxito para buscar sentido en la fe: desde el deporte hasta la espiritualidad profunda

La película documental Solo Javier, dirigida por Josepmaria Anglès y distribuida por Bosco Films, es un interesante biopic con una narración honesta y conmovedora de un hombre que, teniendo aparentemente “todo”, emprendió una búsqueda auténtica de sentido, trascendencia y entrega interior.

Javier Sartorius Milans del Bosch -la figura central de la cinta- nació en el seno de una familia aristocrática española. Desde joven mostró gran carisma, belleza y talento deportivo, destacándose en tenis y padel en los Estados Unidos, donde también se formó profesionalmente y disfrutó de logros que muchos solo podrían soñar. Sin embargo, a pesar de esa vida prometedora, algo en su interior permanecía inquieto.

La película explora precisamente ese vacío existencial que Javier experimentó: la sensación de que los éxitos mundanos no eran suficientes para llenar un anhelo profundo por significado y propósito. Esa inquietud lo llevó a dejar atrás su carrera deportiva, sus comodidades y su círculo social, para iniciar un camino de autodescubrimiento y transformación que lo llevó a lugares tan distintos como los barrios marginales de Los Ángeles y a misiones en Cuzco, Perú, donde se volcó al servicio a los más necesitados.

A partir de ese punto, Solo Javier se convierte en un testimonio de cómo una búsqueda sincera puede llevarnos a replantear lo que realmente importa. El documental combina elementos de recreación dramática con material testimonial, logrando un balance entre la narrativa cinematográfica y el relato íntimo de experiencias que marcaron profundamente la vida de Javier.

Un momento clave del recorrido de Javier fue su relación con el Santuario de Nuestra Señora de Lord, un histórico lugar de devoción ubicado en los alrededores de Sant Llorenç de Morunys, en la provincia de Lérida, Cataluña. Aquí, en medio del Prepirineo catalán, encontró un espacio de silencio, contemplación y conexión que consolidó su sentido de entrega espiritual. El Santuario está posado en la cima de la Mola de Lord, y se accede tradicionalmente caminando por senderos que suben entre bosques y alturas, lo que subraya el simbolismo de ascenso interior que vivió Javier.

Estreno en Ecuador

Hoy llegada oficial a las salas de cine del país la película Solo Javier, con proyecciones programadas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta y Machala, a solo cuatro meses de su estreno en España.

Lo que distingue a Solo Javier es el acompañamiento del espectador en el viaje interior de alguien que enfrenta sus dudas, tropiezos y decisiones más profundas. Desde la ansiedad del éxito hasta la serenidad del silencio, cada etapa de la vida de Javier se presenta como un espejo que invita a cuestionar nuestras propias prioridades.

La mirada del director Josepmaria Anglès, quien también se encargó del guion, imprime una sensibilidad especial en cada escena, permitiendo que la historia de Javier respire y toque al espectador de forma íntima. Más allá de mostrar hechos, la película captura sensaciones, retos internos y el impacto de las experiencias que transforman profundamente a una persona.

