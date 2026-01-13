Año Jubilar de san Francisco 2026: indulgencias plenarias a 800 años de su muerte

El Vaticano convoca un Año Jubilar especial por los 800 años de san Francisco, con indulgencias plenarias y llamado a la paz

La iglesia de san Francisco, en el centro de Guayaquil, es un lugar de peregrinación en este Año Jubilar

A ocho siglos del tránsito de san Francisco de Asís a la vida eterna, la Iglesia católica ha convocado un Año Jubilar especial que comenzó el 10 de enero de 2026 y terminará el 10 de enero de 2027, con la concesión de indulgencias plenarias para los fieles que cumplan las condiciones habituales. Así lo establece un decreto oficial de la Penitenciaría Apostólica, emitido por voluntad del papa León XIV, como continuidad espiritual del Jubileo Ordinario de 2025.

El documento recuerda que 2026 marca el octavo centenario de la muerte de san Francisco de Asís (3 de octubre de 1226), figura central de la espiritualidad cristiana y referente universal de pobreza, humildad y paz. Tras años de celebraciones por hitos clave -como el nacimiento de Greccio, el Cántico de las criaturas o los estigmas en el monte Alverna-, este Jubileo representa la culminación del llamado Año de san Francisco, invitando a los fieles a “santificarse en la contemporaneidad” siguiendo su ejemplo.

Indulgencias, misericordia y el “Perdón de Asís”

Uno de los ejes del Jubileo es la misericordia, inseparable del perdón y de la indulgencia. El decreto recuerda palabras decisivas del propio san Francisco sobre la compasión hacia quien ha pecado, tomadas de su Carta a un ministro: “que no haya en el mundo ningún hermano que… se aleje jamás de ti sin tu misericordia”.

Este espíritu se enlaza con el histórico “Perdón de Asís” o Indulgencia de la Porciúncula, concedido por el papa Honorio III a petición del santo para quienes, confesados y comulgados, visitaran el 2 de agosto la pequeña iglesia cercana a Asís. Ocho siglos después, esa misma lógica de gracia inspira el Jubileo franciscano actual.

Según el decreto, podrán obtener la indulgencia plenaria -aplicable también por las almas del purgatorio-:

Los miembros de las Familias Franciscanas (Primera, Segunda y Tercera Orden, regular y secular).

Religiosos, asociaciones y fieles inspirados en el carisma franciscano.

Todos los fieles, sin distinción, que peregrinen a iglesias o lugares dedicados a san Francisco en cualquier parte del mundo y participen en los ritos jubilares o en momentos de oración y meditación, cumpliendo confesión, comunión y oración por las intenciones del papa.

Alulosa: un sustituto del azúcar como endulzante prometedor Leer más

El decreto incluye también a ancianos, enfermos y personas impedidas de salir de casa, quienes podrán unirse espiritualmente ofreciendo sus oraciones y sufrimientos.

Más allá de la dimensión espiritual, el Vaticano subraya la vigencia del mensaje franciscano en un mundo marcado por la violencia, la superficialidad y la pérdida de la caridad.

El Año Jubilar busca que la esperanza vivida en 2025 se transforme ahora en caridad activa, concordia entre los pueblos y compromiso real con la paz, siguiendo el ejemplo del “poverello de Asís”.

Cómo ganar indulgencias en Ecuador

No es necesario viajar a Asís (Italia). El decreto establece que basta con visitar cualquier iglesia franciscana o templo dedicado a san Francisco de Asís en cualquier parte del mundo.

En Ecuador existen varios santuarios e iglesias vinculados a la tradición de la Orden Franciscana, donde los fieles pueden participar del Año Jubilar. Para acceder a la indulgencia plenaria, es suficiente acudir con espíritu de peregrinación, confesarse, vivir con devoción la misa, la oración y la reflexión, cumpliendo las condiciones establecidas por la Iglesia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!