Crítica de Cine. Proyecto Fin del Mundo, ¿la gran odisea espacial con Ryan Gosling?

Ryan Gosling, en Proyecto del fin del mundo, lidera una aventura espacial divertida y visualmente impactante. Lee la crítica

Con su actuación, Ryan Gosling se muestra como un comediante magnético y hace del apocalipsis un mundo de optimismo.

Bajo todo concepto, este filme hay que verlo en el sistema IMAX, pues la mezcla de aventuras espaciales, su constante accionar y la ciencia ficción la hacen, visualmente, impactante. Eso, más su emotividad y toques de comedia, la ubican prontamente en el terreno de un clásico del futuro.

El argumento

El astronauta Ryland Grace (Ryan Gosling, La La Land, Barbie) despierta en un navío espacial a años luz de su hogar, sin recordar quién es ni cómo ha logrado estar allí. A medida que recupera la memoria, descubre que ha sido profesor universitario y empieza a comprender su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol y de las estrellas.

Deberá entonces recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para evitar el detrimento de lo que hay en la Tierra. Un alienígena de piedra, al cual llamará Rocky, le brinda una amistad inesperada.

En los recuerdos que afloran en su mente aparecerán Eva Stratt (Sandra Hüller), Olesya Ilyukhina (Milana Vayntrub), el oficial Steve Hatch (Lionel Boyce), Yao Li-Jie (Ken Leung), Annie Shapiro (Liz Kingsman) y Xi (Orion Lee).

La crítica de Jorge Suárez

Pese a su larga duración (2 horas y 30 minutos), gracias a la dirección de Phil Lord y Christopher Miller se hace ligera, muy ligera, y la equilibran de tal forma que se convierte en toda una experiencia cinematográfica.

El guion, basado en la novela publicada en 2021, se ciñe a la narrativa literaria y con ello afianza la voluntad de quienes leyeron la obra de Andy Weir titulada Project Hail Mary! (Proyecto Ave María).

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Pero volvamos al largometraje: la actuación de Gosling es la que finalmente enmarca a Proyecto fin del mundo, pues él logra hacer de este apocalipsis un mundo de optimismo. Demuestra que la humanidad, llegado el momento, posee la solución necesitada.

Además, confirma ser un comediante magnético, lleno de recursos humorísticos, y deja bien claro su mensaje: nuestro mundo es “más hermoso que cualquier otra estrella”.

Con ese halo de esperanza permite que, al hablar del filme, se lo haga con beneplácito, pues estamos frente a una obra divertida y dramática que da valor a la resistencia humana.

Gosling la hace entretenida sin hacer olvidar al cinéfilo que está frente a una odisea del espacio llena de emociones lógicas.

Olvidaba: presten atención al alienígena de piedra, cuyo trabajo de titiritería es asombroso, no solo porque agrada, sino porque sorprende.

Esta película ha entusiasmado en tal forma a los estadounidenses que Filmaffinity publica: “El cine se encuentra ahora mismo en una situación precaria y, tal vez, este proyecto le recuerde a la gente por qué se enamoró de él”.

Calificación: * * * * 1/2

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