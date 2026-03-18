Ficción, terror y drama en los estrenos de cine en Ecuador este 19 de marzo

Cartelera de estrenos en Ecuador este 19 de marzo: ciencia ficción, terror, drama histórico y animación para todos

Amelie y los secretos de la lluvia estuvo nominada a Mejor largometraje de animación en los Óscar, mejor filme de animación en los Globos de Oro y nominaciones en los Premios BAFTA y César 2026.

La cartelera ecuatoriana toma nuevos bríos este 19 de marzo de 2026. La oferta es diversa y se acopla a todos los gustos. Ciencia ficción épica, terror oscuro, drama histórico y propuestas familiares resumen el grupo de películas.

Encontrarás desde misiones espaciales que buscan salvar al Sol hasta relatos de fe, pasando por cuentos clásicos reinventados y tensas historias de supervivencia para atraer con la misma fuerza a los amantes del cine de aventuras como a quienes se inclinan por emociones intensas o narrativas sensibles.

Proyecto Fin del Mundo: épica ciencia ficción sobre la salvación del planeta

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Uno de los estrenos más esperados de esta temporada llega de la mano de la ciencia ficción. Se trata de Proyecto Fin del Mundo. Es la historia del astronauta Ryland Grace, quien despierta en una nave espacial sin memoria de su identidad ni de la misión que lo llevó hasta allí.

Mientras recupera sus recuerdos, se da cuenta de que es primordial resolver el misterio de una extraña sustancia que amenaza con acabar con el Sol. Su gran misión es, pues, salvar la vida en la Tierra.

¿Cómo lo hará? Poniendo a prueba su ingenio científico, que debe mezclar con soluciones poco convencionales. Alcanzar su objetivo solo depende de él... y de su talento.

Mientras ello ocurre, establece una inesperada amistad con Rocky, un alienígena de piedra que va a cambiar por completo el destino de su viaje.

Boda sangrienta: terror y humor negro en una familia millonaria

El terror con tintes de humor negro llega con Boda sangrienta, un llamativo filme con una buena dosis de tradición familiar y un juego mortal.

La trama gira en torno a Grace quien, ilusionada, acaba de contraer matrimonio con el millonario Álex, perteneciente a la excéntrica familia Le Domas. Ella debe iniciarse en la dinastía mediante un ritual que la obliga a elegir una carta que definirá el juego de bienvenida. El azar la obliga a participar en una versión macabra de las escondidas.

Llegada la noche, el terror comienza, pues los miembros del clan se lanzan a buscarla para asesinarla. Ella, por su parte, solo quiere sobrevivir para lo que debe dominar una mansión que está llena de trampas y secretos.

Bendito corazón: fe, redención y conflictos en la Nueva España

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Bendito corazón es un drama histórico mexicano que se desarrolla en la época colonial en la Nueva España.

Esta es la historia de Antonio y Ana María, una pareja que viajan al Nuevo Mundo en busca de mayor prosperidad. Pero el alcoholismo de Antonio va deteriorando poco a poco su matrimonio.

No era su único problema pues, al mismo tiempo, Mariano debe luchar contra Don Sebastián, un enemigo confeso que quiere arrebatarle sus tierras de cualquier manera.

En su travesía espiritual, decideencargar una escultura del Sagrado Corazón, un símbolo de esperanza que va a transformar varias vidas. Pero que, además, provocará reconciliaciones familiares marcadas por la fe y el arrepentimiento.

Amélie y los secretos de la lluvia: una mirada poética a la infancia

Amélie y los secretos de la lluvia está inspirada en la novela autobiográfica Metafísica de los tubos de Amélie Nothomb. La película narra una historia singular narrada desde la mirada de una niña.

Está ambientada en Japón durante los años sesenta, la trama presenta a Amélie, hija de un diplomático belga, quien al nacer parece no reaccionar a estímulos y es considerada por un médico en estado vegetativo.

La familia empieza a resignarse a esa aparente ausencia, pero algo ocurre. Un acontecimiento inesperado cambia por completo su mundo interior. La producción se adentra en la infancia, la percepción y la espiritualidad desde una perspectiva delicada y original.

Con una animación brillante, la propuesta es capaz de enternecer y conmover al espectador. Estuvo nominada a Mejor largometraje de animación en los premios Óscar, mejor filme de animación en los Globos de Oro y nominaciones en los Premios BAFTA y César 2026.

Pinocho: una reinterpretación fantástica del clásico infantil

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El clásico cuento infantil cuya historia parece inmortal regresa a la pantalla grande con una versión rusa inspirada en la historia de Buratino. Está dirigida por Vasiliy Rovenski, quien también estuvo al frente de Guardianes del Museo, película de animación de 2023.

Aquí, el carpintero Carlo encuentra una misteriosa llave dorada que promete cumplir un deseo. Es que por mucho tiempo ha querido tener un hijo... un sueño que se hace realidad cuando un viejo tronco de madera, de repente, cobra vida.

Es así como "nace" el niño marioneta. Libre, empieza un viaje en el que no faltan aventuras, engaños y descubrimientos en un teatro dominado por el tiránico Karabas Barabas.

Así, entre varios amigos inesperados y muchos enemigos peligrosos, Buratino reconoce cuál es el verdadero valor de la amistad, la familia y la honestidad.

Ballena asesina: supervivencia frente a un depredador marino

Si algo domina la película Ballena asesina es la tensión. Este hriller sitúa a sus protagonistas en una pesadilla oceánica. Todo empieza cuando Trish organiza un viaje para animar a su amiga Maddie después de una tragedia personal.

Pero lo que sería una escapada paradisíaca en una laguna privada pronto se transforma en una lucha desesperada por sobrevivir. Una una orca emerge como una amenaza inflexible, dura y hostil.

El animal solo quiere vengar sus años de cautiverio. Y logrará saciar su desquite con una persecución brutal en la que cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Lo logrará?

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