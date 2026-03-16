Óscar 2026: la gala en la que Hollywood volvió a hablar de política

La gala 98 de los Óscar puso el tema de la guerra sobre la mesa

La 98 edición de los premios Óscar dejó más historias que las que se vieron durante la transmisión televisiva.

La gala, celebrada el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, combinó reconocimientos esperados, discursos con contenido político y momentos que marcaron el tono de una ceremonia que volvió a conectar el cine con el contexto mundial.

La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran ganadora de la noche al obtener seis estatuillas. Sin embargo, más allá de los premios, la ceremonia estuvo marcada por reivindicaciones políticas, homenajes y escenas que reflejaron el momento que atraviesa la industria del cine.

Paul Thomas Anderson y el elenco de One Battle After Another CHRIS TORRES

Ni fiesta ni lujo: Michael B. Jordan celebró su Óscar con una hamburguesa Leer más

El reconocimiento que Anderson esperó durante años

El triunfo de One Battle After Another representó un punto de inflexión para Paul Thomas Anderson. El director había sido nominado en once ocasiones desde 1998, cuando compitió por mejor guion original con Boogie Nights, pero sin haber logrado una estatuilla.

En esta ocasión, la Academia le otorgó tres premios que le tocan directamente: mejor película, dirección y guion adaptado. Además, la producción se llevó otros galardones en categorías como mejor actor secundario para Sean Penn, montaje y casting.

Al recibir el premio a mejor dirección, Anderson reaccionó con humor ante el largo camino recorrido.

“Hacen que uno tenga que trabajar duro para conseguir uno de estos”, bromeó.

La película, basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, también tuvo a Leonardo DiCaprio como protagonista. El actor interpretó a Bob Ferguson, un exrevolucionario que intenta rescatar a su hija de un supremacista blanco. Aunque DiCaprio no ganó el premio a mejor actor, se lo vio celebrando el triunfo del equipo cuando subieron al escenario para recibir el premio principal de la noche.

Michael B. Jordan posa con su Óscar. JILL CONNELLY

Michael B Jordan agradece a los actores afro

El actor Michael B. Jordan ganó el premio a mejor actor por su actuación en Sinners, donde interpreta a los hermanos gemelos Stack y Smoke. Su carrera comenzó hace más de dos décadas en cine y televisión.

Durante su discurso, Jordan recordó a las figuras que abrieron camino antes que él en Hollywood. “Estoy aquí gracias a las personas que vinieron antes que yo: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith”, dijo el actor. “Estar entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis ancestros y entre los míos. Gracias a todos en esta sala y a todos en casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Lo siento”.

Después de la ceremonia, el actor fue visto en un local de In-N-Out Burger con su estatuilla. En videos compartidos en redes sociales, Jordan posó con seguidores mientras sostenía el premio, en una escena que se ha vuelto parte de la tradición de algunas estrellas de Hollywood tras la gala.

Jessie Buckley. Cortesía

Jessie Buckley, la mejor actriz

La actriz irlandesa Jessie Buckley ganó el premio a mejor actriz por su interpretación de Agnes en la película Hamnet. El reconocimiento marca el primer Óscar en la carrera de la artista, que comenzó hace 18 años cuando participó en un programa de talentos de la BBC. En su discurso, Buckley dedicó el premio a la historia que retrata el duelo de una madre tras la muerte de su hijo. “Quiero dedicar esto al hermoso caos de un corazón maravilloso”, dijo la actriz.

El actor español Javier Bardem. RYAN SUN

Jimmy Kimmel se burla de Donald Trump en plena gala de los Óscar 2026 Leer más

Un no a la guerra

Uno de los elementos que definieron la ceremonia fue el retorno de los discursos políticos. Desde el inicio de la gala, varios invitados aprovecharon su tiempo frente al micrófono para referirse al contexto internacional.

El actor español Javier Bardem fue uno de los más directos. Llegó a la alfombra roja con una pegatina con el mensaje “No a la guerra” y un pin que abogaba por la paz en Palestina.

Durante su intervención en la ceremonia reiteró su postura.

“No a la guerra y Palestina libre”, dijo.

Otro momento de fuerte contenido político ocurrió cuando el director David Borenstein, premiado por el documental Mr. Nobody Against Putin, transformó su discurso en un llamado a detener los conflictos armados.

“Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!”, afirmó.

Incluso el propio Anderson aludió al contexto actual al recibir el premio a mejor guion adaptado.

“Estamos dejando un mundo muy alocado”, señaló, aunque expresó su confianza en que las nuevas generaciones “traigan un poco de luz a este mundo”.

Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna CHRIS TORRES

Triunfó el k-pop

La ceremonia incluyó varios homenajes a figuras del cine fallecidas durante el último año. Entre los momentos más emotivos estuvieron los tributos al cineasta Rob Reiner y al actor Robert Redford.

Barbra Streisand dedicó unas palabras a Redford antes de interpretar un fragmento de la canción The Way We Were, que ambos compartieron en la película del mismo nombre.

El comediante Billy Crystal fue el encargado de recordar a Reiner, a quien describió como una figura influyente dentro de Hollywood.

En el apartado musical, una de las presentaciones más destacadas fue la del fenómeno global K-Pop Demon Hunters. Los artistas interpretaron el tema Golden, que ganó el premio a mejor canción original.

Autumn Durald Arkapaw JILL CONNELLY

Predicciones de Aries 2026: Las celebridades que nacieron bajo el signo del liderazgo Leer más

La mejor en cinematografía

La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw ganó el premio a mejor cinematografía por su trabajo en Sinners. Con este reconocimiento se convirtió en la primera mujer en obtener la estatuilla en esta categoría. El proyecto también marcó otro precedente: antes de esta película ninguna mujer había filmado un largometraje en formato IMAX.

La presencia femenina en esta categoría ha sido limitada. Antes de Arkapaw, solo tres mujeres habían sido nominadas: Rachel Morrison por Mudbound, Ari Wegner por The Power of the Dog y Mandy Walker por Elvis. Arkapaw también fue la primera mujer de color en recibir una nominación al premio.

En una entrevista previa, la cineasta explicó el impacto de estos avances en la industria. “Escuché una frase que decía que necesitas verte para poder ser”, dijo. “Creo que, para nosotras las mujeres en los negocios, cuantas más mujeres puedan filmar en gran formato, más inspirará a las chicas jóvenes que quizá no creen que puedan llegar ahí”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!