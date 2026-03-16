Beso de sirena: todo sobre la serie coreana de Prime Video que arrasa en Ecuador
La producción Beso de sirena adapta la serie japonesa Koori no Sekai, emitida por Fuji TV en 1999
La serie coreana Beso de sirena se estrenó el 2 de marzo de 2026 y forma parte del catálogo internacional de Amazon Prime Video. La producción también se transmite en Corea del Sur a través de TVN. La historia presenta un caso de investigación que conecta fraudes de seguros con una serie de muertes.
La trama de Beso de sirena sigue a Cha Woo-seok, personaje interpretado por Wi Ha-joon. En Beso de sirena, el personaje trabaja como investigador de fraudes de seguros y descubre un patrón relacionado con reclamaciones de seguros de vida. Esa pista lo lleva hasta Han Seol-ah, interpretada por Park Min-young, quien trabaja como subastadora de arte en Royal Auction.
En Beso de sirena, la investigación se centra en un elemento común: varios hombres que tuvieron una relación con Han Seol-ah murieron en circunstancias que generan sospechas. A partir de ese momento, el investigador intenta determinar si en Beso de sirena existe un fraude o si hay otra explicación detrás de las muertes.
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Mientras avanza la historia de Beso de sirena, la relación entre Woo-seok y Seol-ah cambia. El investigador mantiene la sospecha sobre ella, pero también se desarrolla una relación marcada por confrontaciones y encuentros. La narrativa de Beso de sirena plantea si la protagonista está vinculada a las muertes o si hay otra historia detrás de los hechos.
La producción Beso de sirena adapta la serie japonesa Koori no Sekai, emitida por Fuji TV en 1999. El k-drama Beso de sirena fue producido por Studio Dragon y Cape E&A. La dirección está a cargo de Kim Cheol-kyu y el guion fue escrito por Lee Young.
Calendario de estreno de Beso de sirena
La serie Beso de sirena cuenta con 12 episodios que se estrenarán entre marzo y abril de 2026. El calendario de lanzamiento de Beso de sirena es el siguiente:
- Episodio 1: 2 de marzo de 2026
- Episodio 2: 3 de marzo de 2026
- Episodio 3: 9 de marzo de 2026
- Episodio 4: 10 de marzo de 2026
- Episodio 5: 16 de marzo de 2026
- Episodio 6: 17 de marzo de 2026
- Episodio 7: 23 de marzo de 2026
- Episodio 8: 24 de marzo de 2026
- Episodio 9: 30 de marzo de 2026
- Episodio 10: 31 de marzo de 2026
- Episodio 11: 6 de abril de 2026
- Episodio 12 (final de temporada): 7 de abril de 2026
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Los episodios de Beso de sirena se transmiten primero en tvN a las 20:50 (KST) y luego se publican en Amazon Prime Video para el público internacional. En Ecuador y otros países de la región, Beso de sirena suele aparecer en la plataforma alrededor de las 08:00.
Para ver Beso de sirena es necesario contar con una suscripción activa a Amazon Prime Video. La plataforma distribuye Beso de sirena en más de 240 países y territorios.
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