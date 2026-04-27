El Gobierno denuncia irregularidades en compra de medicinas para niños con atrofia muscular

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Compra de medicamentos El MSP demandó al proveedor por carecer de los certificados de distribución autorizada.

Las trabas administrativas provocaron la interrupción de dosis en el Hospital Icaza Bustamante.

Las familias denunciaron en diciembre los incumplimientos de la gerencia hospitalaria.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) formalizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades en la adquisición del fármaco Nusinersen. La acción judicial expone las fallas técnicas detrás de las graves dilaciones en los tratamientos pediátricos que este Diario documentó a finales del año pasado.

La intervención en Fiscalía, ingresada el 24 de abril de 2026, detalla el incumplimiento en la entrega del certificado que acredita a la empresa contratista como fabricante o distribuidor autorizado en el país. Esta carencia documental explica el desorden y los retrasos en el suministro del medicamento, vital para frenar el avance de la atrofia muscular espinal (AME) en los menores.

Fuentes confirmaron a EXPRESO que, con temor a que no sea el medicamento correspondiente, estas dosis sí se suministraron el 15 de enero de 2026.

Un problema que EXPRESO alertó meses atrás

La denuncia estatal confirma las falencias del proceso administrativo que EXPRESO reveló en diciembre de 2025. En ese periodo, los padres de los pacientes del Hospital Francisco Icaza Bustamante ejecutaron plantones para exigir la medicación. La gerencia del sanatorio firmó actas de compromiso con fechas de entrega que sufrieron constantes postergaciones, agravando el cuadro clínico de los menores por la interrupción de sus dosis cuatrimestrales.

El documento del MSP precisa que el 13 de febrero de 2026 se emitió una alerta a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) para ejecutar acciones dentro de sus competencias.

La judicialización del caso evidencia que el sistema de salud pública operó con contratistas sin la validación técnica requerida para manejar fármacos de alta complejidad y costo.

Vista del Hospital Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, uno de los principales centros de salud de la ex Zonal 8 antes de su transición al modelo provincial del MSP.

Cada dosis de Nusinersen tiene un costo aproximado de 85.000 dólares. La interrupción del tratamiento, que debe aplicarse periódicamente, pone en riesgo la vida de los pacientes, ya que no existen alternativas paliativas que logren detener el avance de la AME.

Durante las semanas de desabastecimiento e irregularidades, los representantes legales advirtieron sobre síntomas de retroceso neuromuscular en los niños, un riesgo que puede estar provocado directamente por las fallas en los filtros de contratación del Estado.