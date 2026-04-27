Denuncia para remoción de Aquiles Álvarez fue aceptada: esto sigue en el proceso

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio de Guayaquil aceptó una denuncia en contra del alcalde Aquiles Álvarez

en contra del alcalde Aquiles Álvarez Denunciante asegura que la detención del alcalde, ocurrida el 10 de febrero, ha limitado el ejercicio de sus funciones

de sus funciones Ahora corre el plazo para que ambas partes presenten argumentos y evidencias

Una de las tres denuncias presentadas para que se remueva del cargo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue admitida este lunes 27 de abril de 2026 por la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio.

La denuncia aceptada fue la que presentó Hugo Córdoba Hidalgo, quien reside en Guayaquil. Las otras dos correspondían a David López Banegas y Óscar Velarde.

Se argumenta que, el pasado 26 de marzo de 2026, culminó la licencia ampliada que tenía Álvarez para ausentarse del cargo. Esto configuraría una ausencia injustificada del cargo, según el denunciante.

Él pide que se aplique el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que en su literal B establece, como causal para remover a la autoridad de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD): "Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada".

¿Qué sigue en el proceso contra Aquiles Álvarez?

La Alcaldía indicó, en un comunicado, que ahora en el proceso "se activa el procedimiento legal correspondiente, que contempla la notificación al alcalde y la apertura de un período probatorio de diez días, durante el cual las partes podrán presentar sus argumentos y evidencias".