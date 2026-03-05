Viceprefecta del Azuay apelará sentencia por contravención de tránsito

La autoridad provincial permanece recluida en el centro de infractores desde el pasado fin de semana

La viceprefecta del Azuay, Alexandra Quintanilla fue sentenciada a 30 días de prisión por conducir en aparente estado de ebriedad.

La viceprefecta del Azuay, Alexandra Quintanilla apelará su sentencia de prisión por una contravención de tránsito. La autoridad emitió un pronunciamiento sobre su situación legal.

A través de un oficio, Quintanilla emprendió acciones legales para apelar su sentencia de 30 días de prisión por manejar en aparente estado de ebriedad alegando un presunto mal procedimiento por parte de los agentes de tránsito.

RELACIONADAS Fiscalía investigará hechos de la detención de Alexandra Quintanilla

En un comunicado de prensa rechazó que haya estado bajo efectos del alcohol durante el control de tránsito que se realizó el pasado sábado, 28 de febrero de 2026, y que más bien se trata de una situación descontextualizada.

El comunicado puntualiza que el día de los hechos trató de defender a una mujer que habría sufrido una agresión con gas pimienta por parte de un agente del EMOV EP y en ese momento el personal de tránsito le habrían solicitado que se realice una prueba de alcoholemia y que más bien el personal le habría permitido realizarse el alcotest.

Además, justifica su internamiento en una casa de salud, tras su detención, debido a su padecimiento de epilepsia y asegura que por esta situación se habría encontrado bajo efectos de sedación incluso el momento de la formulación de cargos.

Quintanilla en su comunicado hace referencia a un vídeo que fue filtrado en redes sociales donde se observa parte de lo que habría sido el operativo de tránsito donde fue defendía.

RELACIONADAS Viceprefecta de Azuay habría suplantado identidad durante operativo de tránsito

¿Qué dice la EMOV EP?

EXPRESO dialogó con el gerente de la EMOV EP, Lenin Guzmán quien puntualizó que las imágenes filtradas muestran 44 segundos de un video de más de dos horas que duró todo el procedimiento.

Sobre la presunta agresión a una ciudadana, sostuvo que "los protocolos de los agentes son siempre revisados y monitoreados por los jefes operativos y si hay excesos se genera régimen disciplinario y en este caso no se ha evidenciado aquello".

Comisión de Educación aprueba informe para segundo debate de reforma a la LOES Leer más

Guzmán aseguró que "la realidad de los hechos están grabados en los vídeos de las bodycams de los agentes" y añadió que en su momento fueron analizados por la jueza. "En el caso de darse alguna situación en el ámbito judicial, presentaremos nuevamente las pruebas que ya fueron presentadas y que sirvieron de base para que la autoridad competente emita su fallo", dijo.

Investigación de fiscalía

Hay que recordar que la Fiscalía Provincial de Azuay investigará de oficio un presunto delito de acción pública también en el contexto de la detención de la viceprefecta.

Esto sobre el criterio de la jueza del caso que sostuvo que Quintanilla “indujo al error” el agente de tránsito sobre su identidad cuando se identificó y presentó una licencia de conducir de otra persona.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!