El presidente Daniel Noboa, entrevistado en Radio Canela.
El presidente Daniel Noboa, entrevistado en Radio Canela.EXPRESO

Daniel Noboa cuestiona a la prensa y habla de seguridad en Guayaquil

El presidente se refirió al contrato de Catrina Tala y a que supuestamente  el Puerto Principal tiene menos muertes violentas

  • Mariela Rosero Ch.

El jueves 5 de marzo del 2026, el presidente Daniel Noboa fue entrevistado en Radio Canela. En su primera intervención se refirió a la prensa: "Si es que es positivo está comprado y si es negativo, es verídico y neutral, objetivo; eso es una falsedad absoluta", dijo.

Además, el presidente Noboa mencionó a la periodista Catrina Tala y a un contrato con la Alcaldía de Guayaquil. "Solo en los últimos tres años, 2023, 2024 y 2025, el Municipio de Guayaquil contrató 10 millones de dólares en redes en la ciudad de Guayaquil. Contrataron a Catrina Tala para trabajar en redes y troles por $ 5 millones. Eso está en el Sercop", aseguró.

El 19 de enero de 2026, Catrina Tala denunció que las oficinas de su empresa fueron allanadas y aseguró que no se trataba de un hecho aislado ni fortuito, sino parte de una persecución institucional en su contra. Según ella, eso ocurrió tras denunciar públicamente el caso de Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente.

Asimismo, Noboa sostuvo que en el último mes supuestamente se han reducido en 45 % las muertes violentas en Guayaquil. No brindó cifras que permitan corroborar esa afirmación. "Es una coincidencia con los acontecimientos de la ciudad, el Estado ha entrado con todo a Guayaquil, Durán y Samborondón". Y repitió: "nueve de cada 10 homicidios son de personas con antecedentes penales".

