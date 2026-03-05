Elecciones seccionales 2027: CNE aprobó un presupuesto de 102,3 millones

Órgano electoral definió el presupuesto que se estima utilizar para la elección de autoridades locales y vocales del CPCCS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el plan operativo y el presupuesto para el desarrollo de las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027. Para estos comicios se prevé un presupuesto de 102 365 407,35 dólares.

La mañana del 5 de marzo de 2026, el Pleno del CNE se reunió para aprobar las directrices y el presupuesto. No estuvieron presentes los consejeros José Cabrera y Esthela Acero. En su lugar fue principalizado el suplente José Merino.

La decisión se tomó con tres votos a favor y una abstención de la vocal Elena Nájera. La consejera planteó varios cuestionamientos a lo aprobado. Por ejemplo, señaló que existen incrementos y reducciones en los montos destinados a los debates obligatorios sin una justificación técnica clara.

“En la provincia del Guayas se reduce de 402 mil a 200 mil. ¿Cómo es que ahora, con tres puntos porcentuales más al IVA e rebaja. ¿Qué pasó? ¿Se hizo una fiscalización que, por ejemplo, con relación a Manabí, Guaya tenía una diferencia de 8 a 1?”, señaló la vocal.

Nájera también indicó que en algunos casos se incrementa el número de debates. Recordó que en la provincia de Los Ríos ahora se realizarán tres debates y no dos, como ocurrió en procesos anteriores.

“Antes, el valor era de 33.096 dólares (2023) y ahora se asignan 117.789. Tres veces más cuando se aumenta un solo debate”, dijo Nájera.

De acuerdo con el CNE, “el monto aprobado se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público, para garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad popular que se expresará libremente en las urnas”.

Algunos de los rubros del presupuesto son:

Papeletas y documentos electorales: 13 090 765,18 dólares.

Fortalecimiento tecnológico: 9 898 073,72 dólares.

Debates de prefecturas (21) y alcaldías (24): 1 250 785,25 dólares.

Promoción de candidatos al CPCCS: 5 773 000 dólares.

