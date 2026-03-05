Monte Sinaí tendrá parque recreativo de $7,7 millones, anuncia Roberto Luque

El Gobierno anunció el Parque Recreativo Monte Sinaí en Guayaquil, una propuesta dicha hace casi un año a EXPRESO

Casi un año después de anunciar la iniciativa, el Gobierno confirmó la construcción de un nuevo espacio verde en el noroeste de Guayaquil.

En abril de 2025, Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, entonces titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), reveló en exclusiva a EXPRESO que trabajaba en propuestas para crear nuevos parques urbanos en Guayaquil, similares al Parque Samanes, pero enfocados en zonas como Monte Sinaí y el Guasmo.

Ahora, la propuesta empieza a concretarse.

Este miércoles 4 de marzo de 2026, durante un evento en Guayaquil, Luque anunció que en Monte Sinaí se construirá el Parque Recreativo Monte Sinaí, con una inversión de 7,7 millones de dólares.

¿Qué se sabe del parque de $7,7 millones anunciado para Monte Sinaí?

La obra apunta a beneficiar a más de 45.000 habitantes de este populoso sector del noroeste de la ciudad.

“Un parque de 7,7 millones de dólares en donde los niños de Monte Sinaí ya no tendrán que correr riesgo en su vida para jugar en un canal, sino que contarán con equipamiento deportivo para realizar actividades y alejarlos de los tentáculos del crimen organizado”, afirmó el ministro.

📌En Monte Sinaí, en Guayaquil, seguimos dando pasos firmes para mejorar la calidad de vida de miles de familias 👨‍👩‍👧‍👧.



Gracias a la decisión del presidente @DanielNoboaOk , se construirá el Parque Recreativo Monte Sinaí 🏞️, con una inversión de USD 7,7 millones, que beneficiará a… pic.twitter.com/EKGrAo2lDA — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) March 5, 2026

El anuncio se realizó durante una jornada en la que el Gobierno también entregó 200 títulos de propiedad a familias de Monte Sinaí.

Según el ministro, el objetivo del nuevo parque es ofrecer espacios seguros para la recreación y el deporte, especialmente para niños y jóvenes del sector.

Parques similares al Parque Samanes

En abril de 2025, en medio de la polémica por la administración del Parque Samanes, EXPRESO consultó a Luque sobre la disputa entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central por este espacio.

En ese momento, el funcionario adelantó que el Ejecutivo analizaba replicar modelos similares en otros sectores populares de la ciudad.

“Van a ser parecidos”, respondió entonces, al explicar que se trataría de parques urbanos con enfoque inclusivo y de alto impacto social.

