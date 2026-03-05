Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Ministro Luque parques Samanes
Ministro. Luque alista propuestas como Samanes para Guayaquil.Miguel Canales Leon

Monte Sinaí tendrá parque recreativo de $7,7 millones, anuncia Roberto Luque

El Gobierno anunció el Parque Recreativo Monte Sinaí en Guayaquil, una propuesta dicha hace casi un año a EXPRESO

Casi un año después de anunciar la iniciativa, el Gobierno confirmó la construcción de un nuevo espacio verde en el noroeste de Guayaquil.

En abril de 2025, Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, entonces titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), reveló en exclusiva a EXPRESO que trabajaba en propuestas para crear nuevos parques urbanos en Guayaquil, similares al Parque Samanes, pero enfocados en zonas como Monte Sinaí y el Guasmo.

Ahora, la propuesta empieza a concretarse.

RELACIONADAS

Este miércoles 4 de marzo de 2026, durante un evento en Guayaquil, Luque anunció que en Monte Sinaí se construirá el Parque Recreativo Monte Sinaí, con una inversión de 7,7 millones de dólares.

¿Qué se sabe del parque de $7,7 millones anunciado para Monte Sinaí?

La obra apunta a beneficiar a más de 45.000 habitantes de este populoso sector del noroeste de la ciudad.

“Un parque de 7,7 millones de dólares en donde los niños de Monte Sinaí ya no tendrán que correr riesgo en su vida para jugar en un canal, sino que contarán con equipamiento deportivo para realizar actividades y alejarlos de los tentáculos del crimen organizado”, afirmó el ministro.

El anuncio se realizó durante una jornada en la que el Gobierno también entregó 200 títulos de propiedad a familias de Monte Sinaí.

Según el ministro, el objetivo del nuevo parque es ofrecer espacios seguros para la recreación y el deporte, especialmente para niños y jóvenes del sector.

RELACIONADAS

Parques similares al Parque Samanes

En abril de 2025, en medio de la polémica por la administración del Parque Samanes, EXPRESO consultó a Luque sobre la disputa entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central por este espacio.

En ese momento, el funcionario adelantó que el Ejecutivo analizaba replicar modelos similares en otros sectores populares de la ciudad.

“Van a ser parecidos”, respondió entonces, al explicar que se trataría de parques urbanos con enfoque inclusivo y de alto impacto social.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Noboa habló sobre lo ocurrido con la embajada de Cuba y sobre sus viajes

  2. ¿Habrá temporada 5 de Bridgerton? Esto es lo que se sabe sobre el futuro de la serie

  3. Monte Sinaí tendrá parque recreativo de $7,7 millones, anuncia Roberto Luque

  4. Noboa destaca créditos hipotecarios y plan Miti y Miti para vivienda en Ecuador

  5. Daniel Noboa cuestiona a la prensa y habla de seguridad en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  2. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  3. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  4. Deportivo Cuenca vs. Libertad: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

  5. Matriculación vehicular en Ecuador: multas por no hacer el trámite a tiempo

Te recomendamos