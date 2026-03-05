Francia autoriza uso de sus bases en Medio Oriente para aviones de EE.UU.

Francia anunció este jueves que ha autorizado a aviones de Estados Unidos a utilizar sus bases militares en Oriente Medio.

Francia anunció este jueves 5 de marzo que ha autorizado a aviones de Estados Unidos a utilizar sus bases militares en Oriente Medio, en plena campaña de ataques contra Irán. La decisión, confirmada por el Estado Mayor del Ejército y revelada inicialmente por la cadena LCI, fue calificada como “temporal” y se enmarca en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Las autoridades francesas subrayaron que la medida busca contribuir a la protección de sus socios en la región, aunque evitaron precisar en qué bases operarán las aeronaves estadounidenses. La autorización llega tras los ataques iraníes contra instalaciones militares en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde Francia mantiene presencia.

Refuerzo militar francés en Emiratos Árabes Unidos

La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, confirmó que Francia ha desplegado seis cazas Rafale adicionales en sus bases de los EAU desde el inicio de la guerra el pasado fin de semana. Estas instalaciones fueron blanco de ataques iraníes a comienzos de semana, aunque Vautrin aclaró que no hubo víctimas ni daños significativos

La ministra señaló que no existe certeza de que las fuerzas francesas fueran el objetivo directo, dado que las bases también son utilizadas por el Ejército emiratí. Pese a los incidentes, las instalaciones permanecen operativas y el despliegue busca reforzar la seguridad de los aliados en la zona.

Un submarino de EE.UU. hunde un buque de guerra iraní frente a costas de Sri Lanka Leer más

El portaaviones Charles de Gaulle y las fragatas en misión

En paralelo, Francia movilizó al portaaviones Charles de Gaulle, que se encontraba en el Báltico y llegará al Mediterráneo a finales de esta semana o comienzos de la próxima. Aunque no se especificó la ubicación exacta, la misión estará orientada a garantizar la seguridad marítima en un área estratégica.

Junto al portaaviones, también se han desplegado las fragatas Provence, Forbin y Languedoc, ampliando la capacidad de respuesta francesa en el marco de la crisis. Este movimiento refleja la intención de París de mantener un papel activo en la protección de rutas marítimas y en el respaldo a sus socios regionales.

Francia ha cuestionado a Estados Unidos e Israel por haber iniciado ataques contra Irán sin respaldo de la legalidad internacional. Sin embargo, París sostiene que la responsabilidad principal recae en Teherán, al señalar que durante años ha incumplido normas internacionales con sus programas de armamento nuclear y balístico, además de brindar apoyo a organizaciones terroristas en la región.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO