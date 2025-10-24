Crecen los católicos en África y América: estas son las nuevas cifras del Vaticano

El Vaticano presentó su informe sobre la Iglesia católica en el mundo: África y América lideran el crecimiento

Con motivo de la 99.ª Jornada Mundial de las Misiones, que se celebró el domingo 19 de octubre bajo el lema “Misioneros de la esperanza entre los pueblos”, la agencia vaticana Fides presentó nuevas estadísticas que ofrecen una panorámica general del estado de la Iglesia católica en el mundo.

El estudio se basa en datos correspondientes a 2023, año en el que la población mundial alcanzó los 7.914.582.000 habitantes, con un crecimiento en todos los continentes, incluida Europa. En ese mismo periodo, el número de católicos aumentó en 15.881.000 respecto al año anterior.

El mayor crecimiento se registró en África, con 8.309.000 fieles más, seguida de América (+5.668.000), Asia (+954.000), Europa (+740.000) y Oceanía (+210.000). En conjunto, el porcentaje de católicos dentro de la población mundial creció 0,1%, alcanzando el 17,8%.

El número de obispos en todo el mundo también experimentó un incremento, con 77 más que el año anterior, para un total de 5.430. Los obispos diocesanos aumentaron en 84, mientras que los pertenecientes a órdenes religiosas disminuyeron en siete. Así, actualmente hay 4.258 obispos diocesanos y 1.172 obispos religiosos.

Los católicos continúan perdiendo sacerdotes

En contraste, el número de sacerdotes sigue disminuyendo. De acuerdo con los datos de Fides, en 2023 se registró una reducción de 734 respecto al año previo, quedando un total de 406.996 sacerdotes.

La caída más pronunciada se produjo nuevamente en Europa, con 2.486 sacerdotes menos, seguida de América (-800) y Oceanía (-44). En cambio, hubo aumentos en África (+1.451) y Asia (+1.145).

Los sacerdotes diocesanos disminuyeron en 429, sumando 278.742 en total, mientras que los religiosos también descendieron -revirtiendo la tendencia positiva del año anterior-, con 128.254 en total, 305 menos que en el informe previo.

Por otro lado, el número de diáconos permanentes (un miembro ordenado de la Iglesia católica que puede predicar, bautizar y asistir en la misa, sin llegar al sacerdocio) continúa creciendo, alcanzando los 51.433. El aumento se concentra sobre todo en América (+1.257) y Oceanía (+57), mientras que se registran leves descensos en Asia (-1), África (-3) y Europa (-27).

