Suplente de Mario Godoy asume la Judicatura tras licencia y en medio del caso Serrano

Alexandra Villacís asumió la presidencia subrogante del Consejo de la Judicatura tras la licencia de Mario Godoy.

La tarde del viernes 26 de diciembre de 2025, Alexandra Villacís informó que asumió funciones como presidenta subrogante del Consejo de la Judicatura. Lo hizo tras recibir la acción de personal que la habilita legalmente para reemplazar a Mario Godoy entre el 26 y el 28 de diciembre.

En su comunicado público, Villacís señaló que ejercerá el cargo conforme al ordenamiento jurídico vigente. Indicó que su actuación se regirá por la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública durante el período de subrogación.

La licencia anunciada días antes por Godoy

La subrogación se produce luego de que el lunes 22 de diciembre de 2025, Mario Godoy anunciara que solicitaría una licencia temporal. El pedido fue realizado durante una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura y posteriormente ratificado mediante un comunicado oficial.

“Solicitaré una licencia para preparar mi comparecencia a la Asamblea Nacional, de manera que esta actividad no interfiera con las actividades del Consejo”, indicó Godoy. La comparecencia está prevista para una semana después del anuncio.

Convocatoria legislativa y proceso de fiscalización

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió convocar a Godoy para que explique las denuncias relacionadas con la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano. Su intervención dará paso a un proceso de fiscalización en la Comisión de Justicia.

Este proceso cuenta con el impulso tanto de la bancada de ADN como de la Revolución Ciudadana. La convocatoria se da en un contexto de creciente preocupación por presuntas interferencias internas en el sistema judicial.

Audios que detonaron caso contra Godoy

Las acciones legislativas se activan a raíz de la difusión de audios entre Henry Gaibor, exdirector provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, y Carlos Serrano. En esas grabaciones se evidenciarían presiones para que el juez no sentenciara en un caso de narcotráfico.

El proceso judicial corresponde al denominado caso Euro 2024, en el que fue juzgado el ciudadano serbio Jezdimir Srdan. Serrano denunció que funcionarios del Sistema Judicial intentaron influir en su fallo.

Renuncia, amenazas y retiro de seguridad

Pese a las presiones denunciadas, Serrano sentenció al acusado. Durante la audiencia de juicio, Srdan realizó una amenaza directa al juez, pasando su dedo por el cuello de forma horizontal, de un extremo a otro.

Posteriormente, al magistrado le fue retirada la seguridad asignada. Este hecho, sumado a las presiones internas, motivó su renuncia al cargo, según se conoció públicamente en los días siguientes.

Defensa de Godoy y vínculos expuestos

Godoy negó haber intervenido en el retiro de la seguridad del juez. Sin embargo, en ese mismo período trascendió que su esposa, Dolores Vintimilla, fue abogada de Srdan en la primera fase del proceso penal.

El titular de la Judicatura calificó las denuncias como ataques personales. “Ha sido un ataque personal hacia mí y mi familia”, manifestó, en referencia a los señalamientos que rodean el caso.

