ADN y el correísmo se juegan a dos tiempos el futuro de Mario Godoy en la Judicatura

El oficialismo insiste en llevar adelante un proceso de fiscalización en comisión. RC quiere el juicio político

El Pleno de la Asamblea escuchará a Mario Godoy, presidente de la Judicatura.

La situación del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se juega a dos tiempos en la Asamblea Nacional. Mientras se espera su comparecencia, ADN insiste en transitar primero el camino de la fiscalización, mientras que el correísmo prepara la solicitud para un enjuiciamiento político.

(NO TE PIERDAS: Andrés Castillo ofrece impulsar el juicio político contra Mario Godoy)

El martes pasado, el proponente de la resolución para que Godoy comparezca, Andrés Castillo (ADN) confirmó que primero recabará las pruebas y, de encontrarlas, impulsará el juicio político.

RELACIONADAS Exministro José de la Gasca dice que Noboa no debe pedir la renuncia de Mario Godoy

En una entrevista con FM Mundo, Castillo dijo: “No quiero caer en la fantochada de lanzar un juicio político sin tener la prueba suficiente”. Agregó que realizarán un proceso de fiscalización ordenado.

Del otro lado, el correísmo alista una solicitud de juicio político.

Mario Godoy: los responsables detrás de su designación en la Judicatura Leer más

Esta no solo estará dirigida contra Mario Godoy, en su calidad de presidente de la Judicatura, sino también contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quienes estuvieron a cargo de su designación.

El anuncio lo hizo la exjefa de la bancada, Viviana Veloz. El lunes pasado, la asambleísta del correísmo manifestó que el pedido se sustentará en las recientes denuncias que señalan presuntas presiones desde el Consejo de la Judicatura al juez Carlos Serrano, en el proceso seguido contra el ciudadano serbio Srdjan Jezdimir, dentro del denominado caso Euro 2024.

Desde el lunes 22 de diciembre de 2025, la Asamblea se encuentra en receso legislativo. Tras la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), los parlamentarios regresarán a sus funciones el 5 de enero.

No obstante, el Pleno de la Asamblea otorgó ocho días hábiles para que Godoy comparezca, lo que podría implicar que, si así lo decide, el presidente de la Judicatura podría comparecer en medio de la vacancia.

Henry Gaibor era el director de Consejo de la Judicatura de Pichincha, amigo y hombre de confianza de Mario Godoy. Flickr CJ

Pese a ello, el correísmo apunta a presentar la solicitud de juicio durante el receso. Esto se debe a que Gestión Documental sí se encuentra en funciones. Sin embargo, para que el trámite prospere, debe existir un pronunciamiento del CAL, sustentado en un informe de la Unidad de Técnica Legislativa.

El siguiente paso será que en el CAL existan los votos para calificarla y derivarla a la Comisión de Fiscalización. Un dato no menor es que en ambas instancias, le oficialismo tiene control absoluto.

Mientras tanto, la denuncia del exjuez está también en investigación en la Fiscalía General. Este 24 de diciembre de 2025 estaba prevista la entrega de su versión. Para ello se decidió que esta sea telemática ya que, tras la denuncia, Carlos Serrano dejó el país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!