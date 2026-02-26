Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Natacion mexico
Una de las delegadas del equipo mexicano durante una práctica para la Copa Mundo.CORTESíA

Violencia en México: Copa del Mundo de Saltos queda cancelada

Una de las paradas del torneo deportivo no fue aprobada por la federación internacional de deportes acuáticos 

La World Aquatics anunció este jueves 26 de febrero la suspensión de la parada de la Copa Mundial de Saltos que estaba prevista del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco. La decisión se tomó tras los recientes hechos de violencia registrados en la región, situación que llevó al organismo internacional a priorizar la seguridad de atletas, entrenadores y delegaciones.

RELACIONADAS

Los disturbios se produjeron después de un operativo militar contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que fue abatido su líder, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. A raíz de estos acontecimientos, se reportaron bloqueos, incendios y ataques en distintos puntos de Jalisco y otros estados del país.

Suspensión sustentada

Ester Ledecká

Héroes del hielo: el lado humano tras la gloria olímpica

Leer más

En un comunicado oficial, World Aquatics explicó que, tras consultar con la Federación Mexicana de Natación y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco, se determinó no celebrar la competencia. El organismo recalcó que la seguridad es su “máxima prioridad” y que la evaluación de riesgos fue determinante para cancelar el certamen.

La suspensión se produjo pocas horas después de que la FIFA respaldara a México como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su presidente, Gianni Infantino, aseguró que confía en que el país garantizará la seguridad durante el torneo, que también tendrá partidos en Ciudad de México y Monterrey.

ATP DUBAI
Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsATP 500 DUBAI

Mientras tanto, en el circuito de tenis, el ATP 500 de Dubái continúa su desarrollo con normalidad. Daniil Medvedev avanzó a semifinales tras vencer con autoridad a Jenson Brooksby y ahora enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime. El torneo en Emiratos Árabes Unidos mantiene su ritmo competitivo, contrastando con la situación que obligó a frenar el evento acuático en México.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Gremio aduanero dice que tasa del 50 % para Colombia carece de justificación técnica

  2. Don Day ya es papá con Elizabeth Cader: “Hoy ya somos una familia”

  3. Fernando Cornejo: cronología de su desaparición pública en Guayaquil

  4. Los Ríos bajo el agua: familias afectadas, carreteras dañadas y viviendas inundadas

  5. Arancel a Colombia: La tasa afecta a más de 7.000 importadores ecuatorianos

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué documentos son necesarios para presentar la solicitud de devolución del IVA?

  2. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

  3. Edad de Aquiles Álvarez: ¿Por qué se cuestiona el trámite del alcalde de Guayaquil?

  4. Beneficios para adultos mayores en Ecuador: transporte, servicios y salud

  5. AME respalda la reforma al Cootad de Daniel Noboa y admite posibles despidos en GAD

Te recomendamos