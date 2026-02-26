Violencia en México: Copa del Mundo de Saltos queda cancelada

Una de las paradas del torneo deportivo no fue aprobada por la federación internacional de deportes acuáticos

Una de las delegadas del equipo mexicano durante una práctica para la Copa Mundo.

La World Aquatics anunció este jueves 26 de febrero la suspensión de la parada de la Copa Mundial de Saltos que estaba prevista del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco. La decisión se tomó tras los recientes hechos de violencia registrados en la región, situación que llevó al organismo internacional a priorizar la seguridad de atletas, entrenadores y delegaciones.

Los disturbios se produjeron después de un operativo militar contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que fue abatido su líder, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. A raíz de estos acontecimientos, se reportaron bloqueos, incendios y ataques en distintos puntos de Jalisco y otros estados del país.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

Suspensión sustentada

En un comunicado oficial, World Aquatics explicó que, tras consultar con la Federación Mexicana de Natación y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco, se determinó no celebrar la competencia. El organismo recalcó que la seguridad es su “máxima prioridad” y que la evaluación de riesgos fue determinante para cancelar el certamen.

La suspensión se produjo pocas horas después de que la FIFA respaldara a México como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su presidente, Gianni Infantino, aseguró que confía en que el país garantizará la seguridad durante el torneo, que también tendrá partidos en Ciudad de México y Monterrey.

Dubai Duty Free Tennis Championships ATP 500 DUBAI

Mientras tanto, en el circuito de tenis, el ATP 500 de Dubái continúa su desarrollo con normalidad. Daniil Medvedev avanzó a semifinales tras vencer con autoridad a Jenson Brooksby y ahora enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime. El torneo en Emiratos Árabes Unidos mantiene su ritmo competitivo, contrastando con la situación que obligó a frenar el evento acuático en México.

