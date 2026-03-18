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Nevado Chimborazo en Guayaquil
El nevado Chimborazo fue visible la tarde de este miércoles 18 de marzo desde ciudades como Guayaquil y Samborondón.Tomado de la cuenta de X @Sargox

El Chimborazo se dejó ver en varias zonas de Guayas y sorprendió a ciudadanos

El imponente nevado apareció en el horizonte de varios cantones de Guayas la tarde de este miércoles 18 de marzo

El nevado Chimborazo fue visible la tarde de este miércoles 18 de marzo desde distintos puntos de la provincia del Guayas, un hecho poco común que llamó la atención de ciudadanos en cantones alejados de la Sierra.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran al coloso andino asomándose en el horizonte, en medio de condiciones atmosféricas que permitieron una inusual nitidez en cantones como Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán.

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Usuarios reportaron el avistamiento desde zonas urbanas y periféricas, donde la visibilidad hacia la cordillera suele estar limitada.

Especialistas explican que este tipo de fenómenos ocurre cuando coinciden factores como cielos despejados, baja humedad y ausencia de nubosidad en la ruta visual entre la Costa y la Sierra. Estas condiciones permiten observar elevaciones a gran distancia, como el Chimborazo, que es el punto más alto del país.

Chimborazo.

El Chimborazo se ve desde Guayaquil: ciudadanos reportan avistamiento del volcán

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El avistamiento generó sorpresa y curiosidad entre los ciudadanos, quienes destacaron la claridad con la que se podía distinguir la silueta del nevado. Aunque no es un fenómeno frecuente, puede repetirse en días con condiciones climáticas similares, como ya ocurrió el pasado 1 de marzo.

Reacciones entre habitantes de Guayas al observar al nevado Chimborazo

En redes sociales se replicaron las reacciones de sorpresa por el avistamiento del imponente nevado en zonas como Guayaquil y Samborondón.

"Hoy en la tarde, camino de Guayaquil a Samborondón, capté al majestuoso #Chimborazo", expuso el usuario Juan Carlos Villagómez en su cuenta de X, adjuntando un video del nevado.

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Raúl Roca, habitante de una urbanización en La Aurora, también graficó al Chimborazo desde su teléfono celular mientras regresaba a su vivienda desde su lugar de trabajo. "Lo vi tan claro que dudé por un momento. Se lo veía súper cerca, estaba el cielo muy despejado", comentó.

En X, el usuario Xavier Caicedo también reaccionó: "El día de hoy, en horas de la tarde, se pudo divisar al volcán Chimborazo. La toma a continuación fue una de las últimas del día mientras atardecía. El caluroso día de hoy se cerró de la manera más cálida y mágica dejándonos ver los milagros de la naturaleza", expresó.

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