Teodoro Maldonado: interventor rendirá informes quincenales tras reunión con MSP

El interventor Y gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Josué Pilco Tarira, deberá presentar informes quincenales durante los primeros 60 días de intervención. Así se definió tras una reunión liderada por la vicepresidenta María José Pinto con autoridades del sistema de salud. La medida busca establecer un seguimiento continuo al proceso. El control periódico permitirá evaluar avances y detectar fallas en la gestión.

La disposición surge en el marco del Decreto Ejecutivo 318 emitido por el presidente Daniel Noboa. Durante el encuentro, se revisó el primer informe técnico presentado por el interventor. Este documento sirvió como base para analizar el estado actual del hospital. Además, se definieron los mecanismos de supervisión que regirán en esta fase inicial.

En la reunión participaron representantes del IESS y del Ministerio de Salud Pública (MSP). Entre ellos, el director general Marco Maldonado y el presidente del Consejo Directivo, Bernardo Cordovez. Las autoridades centraron su análisis en la administración hospitalaria. El objetivo es optimizar procesos y reforzar la transparencia interna.

Informes quincenales marcarán el control de la intervención

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Según lo expuesto en la jornada, el interventor “presentará informes quincenales durante los primeros 60 días”. Esta periodicidad busca generar evaluaciones constantes sobre la situación del hospital. Las autoridades consideran que el seguimiento cercano es clave en esta etapa. También permitirá tomar decisiones correctivas en menor tiempo.

El análisis incluyó los ejes estratégicos definidos para la intervención integral. Estos están orientados a mejorar la gestión hospitalaria y garantizar procesos transparentes. Durante la revisión se abordaron problemas estructurales en la administración. La intervención apunta a corregir estas fallas de forma progresiva.

Otro de los puntos revisados fue el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Las autoridades verificaron que los servicios mantengan su continuidad durante la intervención. Se trata de evitar afectaciones a los pacientes y usuarios del sistema. También se confirmó el acompañamiento del MSP en este proceso.

Seguridad y abastecimiento bajo evaluación en el hospital

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El plan de seguridad fue otro eje clave dentro de la reunión. Este busca prevenir y erradicar la infiltración de grupos de delincuencia organizada. Las áreas críticas identificadas incluyen compras públicas y manejo de bodegas. También se vigila la administración de farmacias hospitalarias.

Según el informe, se priorizan controles en la adquisición de medicamentos e insumos. Estas áreas han sido señaladas como vulnerables dentro del hospital. La intervención busca reforzar la supervisión en cada etapa del proceso. El objetivo es garantizar un manejo adecuado de los recursos.

El Gobierno sostiene que la meta es recuperar el hospital para los ciudadanos. En el boletín se señala el compromiso de “devolver el hospital a los ciudadanos con transparencia y seguridad”. La intervención continuará bajo monitoreo constante en las próximas semanas. Los informes quincenales serán el principal insumo para medir resultados.

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