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Las utilidades en Ecuador se pagan hasta el 15 de abril.
Las utilidades en Ecuador se pagan hasta el 15 de abril.canva

Utilidades 2026 en Ecuador: Cómo calcularlo y fecha límite para el pago

Trabajadores recibirán utilidades según los días trabajados y las cargas familiares

En Ecuador, los trabajadores de empresas privadas tienen derecho a recibir un 15 % de las utilidades líquidas de la compañía, un beneficio legal establecido en el Código de Trabajo que representa un respaldo económico clave para miles de familias.

Las empresas deben realizar el pago hasta el 15 de abril de cada año, un plazo obligatorio cuya omisión puede generar sanciones, conflictos legales y pérdida de confianza. El Ministerio de Trabajo supervisa el cumplimiento y ofrece canales de denuncia para los empleados afectados.

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Cómo se calculan las utilidades

El cálculo del 15 % se divide en dos partes:

  • 10 % proporcional a los días laborados, según el tiempo de servicio.

  • 5 % según cargas familiares, considerando hijos menores o cónyuges dependientes.
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Este derecho aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, incluidos exempleados que laboraron durante el año fiscal. No corresponde a accionistas, socios ni empleados públicos.

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Si la empresa no genera utilidades, no hay reparto. En estos casos, el Ministerio puede revisar los estados financieros para garantizar transparencia, y los trabajadores pueden presentar denuncias o solicitar auditorías si sospechan irregularidades.

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