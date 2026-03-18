Visa para Estados Unidos: ¿se puede aplicar al programa sin costo este 2026?
Revisa cuáles son las visas que no tienen costo
Estados Unidos cuenta con un tipo de visa que no tiene costo de tramitación: las visas A-1 y A-2, destinadas exclusivamente a diplomáticos y funcionarios de gobiernos extranjeros que viajan en misión oficial.
Estas categorías incluyen desde jefes de Estado hasta empleados públicos que cumplen funciones oficiales en territorio estadounidense, y están exentas de pagar las tarifas habituales.
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Requisitos para aplicar
Para solicitar estas visas, los interesados deben completar el formulario DS-160 en línea y presentar documentación ante una embajada o consulado estadounidense.
Entre los requisitos están el pasaporte vigente, una fotografía reciente y una nota diplomática emitida por el gobierno de origen que detalle el cargo, el propósito del viaje y la duración de la misión. El proceso también puede incluir a familiares directos bajo condiciones similares.
Sin embargo, pese a que no tienen costo, estas visas son muy difíciles de obtener. Solo se otorgan a personas que cumplen funciones oficiales específicas y cuentan con respaldo directo del gobierno de su país, lo que limita el acceso a un grupo reducido de personas. Viajes personales, comerciales o turísticos quedan totalmente excluidos de esta categoría.
A diferencia de estas visas oficiales, la visa de turista (B-1/B-2) sí implica un pago de tarifa de solicitud, que actualmente asciende a $435, y no está exenta de costos. Además, este tipo de visado no ofrece ningún beneficio especial para funcionarios o diplomáticos y requiere cumplir con los criterios generales de elegibilidad para viajeros particulares.
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