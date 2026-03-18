Incendio en embarcación en Ecuador: así se activó el operativo de rescate en el mar

Foto creada con inteligencia artificial de una embarcación incendiándose en altamar en la región insular de Ecuador.

La Armada del Ecuador activó una operación de búsqueda y rescate tras un incendio en una embarcación en el mar, ocurrido la noche del 17 de marzo en la región Insular. El hecho involucró a la nave “La Negra FCA Duarte II” y motivó una respuesta inmediata del sistema marítimo nacional. La alerta se recibió a las 23h30, lo que desencadenó protocolos de emergencia. La intervención se ejecutó bajo el Plan de Búsqueda y Salvamento (SAR).

Según el comunicado oficial, “se activó de manera inmediata el Plan de Búsqueda y Salvamento (SAR), tras recibir una alerta de incendio”. La emergencia obligó a movilizar recursos en cuestión de minutos, ante el riesgo que implicaba el siniestro en alta mar. La prioridad fue ubicar la embarcación y asistir a posibles afectados. Las acciones se coordinaron desde instancias especializadas en seguridad marítima.

El Centro Coordinador de Salvamento Marítimo (RCC), liderado por el Comando de Guardacostas, dispuso la ejecución de protocolos establecidos. Además, se designó a la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos y Guardacostas Insular como Subcentro Coordinador. Esta entidad asumió la responsabilidad de liderar las operaciones en la zona afectada. El objetivo fue optimizar tiempos de respuesta y coordinación en el área.

BOLETÍN DE PRENSA: AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL ACTIVA OPERACIÓN SAR POR INCENDIO DE EMBARCACIÓN EN EL MAR@DirneaEcuador pic.twitter.com/7T59Gcqfaq — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) March 19, 2026

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El despliegue incluyó el zarpe inmediato de una unidad guardacostas asignada a la región Insular. La embarcación fue enviada hacia la posición reportada del incidente para evaluar la situación en el lugar. La rapidez en la movilización fue clave para atender la emergencia en curso. Paralelamente, se mantuvo vigilancia sobre el desarrollo del evento.

De manera simultánea, se estableció coordinación con otras embarcaciones cercanas a la zona del incendio. Estas unidades colaboraron en las labores de asistencia, reforzando el operativo en el área marítima. La cooperación permitió ampliar el alcance de respuesta ante el siniestro. Así se buscó garantizar apoyo oportuno en caso de evacuaciones o control del fuego.

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