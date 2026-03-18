Militares ecuatorianos son detenidos por presunto tráfico de combustible

El operativo de captura fue ejecutado el martes 17 de marzo en una bodega clandestina de Latacunga

Miembros del Ejército ecuatoriano durante un operativo en marzo del 2026.

Dos miembros activos del Ejército ecuatoriano y un civil fueron detenidos al estar acusados del delito de tráfico de combustibles para la minería ilegal. El operativo de captura se registró el martes 17 de marzo en una bodega clandestina del sector de Chasqui, en Latacunga.

Según el Ejército de Ecuador, mediante acciones de inteligencia se identificó un vehículo que ingresaba en forma irregular a la bodega clandestina, por lo que ejecutaron acciones para detener a las personas sospechosas de traficar combustible.

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Militares detenidos en Latacunga: ¿qué hallaron las autoridades en el operativo?

Durante la intervención a la bodega clandestina en Chasqui, personal del Ejército decomisó los siguientes objetos:

Tres celulares

Seis canecas de diésel de cinco galones

Un tanque lleno de 55 galones

Diez canecas de cinco galones vacíos

Cuatro tanques de 55 galones vacíos

Un tráiler con placa de las Fuerzas Armadas, en cuyo interior se hallaron víveres y vituallas

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Militares detenidos en Latacunga: Ejército dice que proporcionará facilidades para la investigación

El Ejército señaló que, antes las detenciones de dos de sus miembros en servicio activo, "ratifica su compromiso de transparencia" y proporcionará las facilidades para las investigaciones en este caso, dentro de los procesos de depuración interna.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones y los trámites legales respectivos. Las evidencias también han sido entregadas a las entidades correspondientes.

El Ejército indicó que se aplicarán los procedimientos administrativos en contra de los militares detenidos, en apego a la normativa disciplinaria de la institución.

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