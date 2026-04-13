“Es Boca, tampoco es el Milan”: la frase de Núñez que calienta el Boca Juniors vs Barcelona SC

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber Barcelona SC llegó a Buenos Aires motivado tras vencer 2-1 a Leones del Norte.





El delantero uruguayo confía en que el equipo puede ganar como ya lo hizo en Argentina y Brasil.





Núñez mantiene la calma y espera que pronto se le abra el arco con Barcelona SC.

El delantero uruguayo Sergio Núñez se convirtió en uno de los protagonistas de la previa del partido entre Barcelona SC y Boca Juniors, que se disputará este martes 14 de abril de 2026 en el estadio La Bombonera, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Antes del duelo, el atacante dejó una frase que encendió el ambiente futbolero: "Es Boca, tampoco es el Milan".

Barcelona SC arribó a Buenos Aires desde las primeras horas del lunes 13 de abril, enfocado en un compromiso que marcará una nueva prueba internacional para el plantel amarillo. Núñez habló tras la victoria 2-1 sobre Leones del Norte por la fecha 8 de LigaPro, resultado que dejó buenas sensaciones en el grupo y permitió mantener la confianza en el trabajo colectivo.

Las cifras del Barcelona SC ante Boca Juniors

Sobre ese triunfo, el delantero valoró el resultado y también su proceso personal dentro del equipo: "Lo importante es que el equipo ganó y eso es lo importante para nosotros. Obvio que uno quiere jugar y busca la racha goleadora, pero toca esperar. Tengo la cabeza acá, me alimento bien y descanso bien, y seguramente en cualquier momento se me abrirá el arco”.

El uruguayo también se refirió directamente al reto que representa enfrentar a Boca Juniors en su estadio, un escenario reconocido por su presión y ambiente intenso. Sin embargo, mostró seguridad en las capacidades del equipo torero y recordó experiencias positivas recientes fuera del país: "Sabemos que es un partido difícil. Es Boca, tampoco es el Milan, y sabemos que podemos ganar el partido, como lo hicimos en Argentina con Argentinos y en Brasil contra Botafogo”.

Así llegan Barcelona SC y Boca Juniors

Finalmente, Núñez dejó claro que está dispuesto a aportar en cualquier función ofensiva que le solicite el entrenador, destacando su capacidad para adaptarse a distintas posiciones dentro del campo: "He jugado también de extremo y tengo ese potencial para explotarlo por la velocidad. Lo importante es que volví a jugar y capaz no son los minutos que uno quiere, pero estoy a disposición del técnico”, dijo Núñez, con la mirada puesta en sumar minutos y aportar en un escenario donde Barcelona SC buscará sumar un resultado importante.