Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO: hora y dónde ver la Champions, todo o nada por semifinales

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber El Atlético llega con el 0-2 de la ida, un resultado que le permite manejar los tiempos y apostar por su solidez defensiva.





El cuadro culé necesita goles y deberá adelantar líneas, lo que puede dejar espacios peligrosos en defensa.

El Atlético ha mostrado gran rendimiento como local en Europa, apoyado por un ambiente intenso que suele presionar a los rivales.

El duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona marcará uno de los momentos más decisivos de la temporada europea. Este martes 14 de abril, desde las 14:00 (hora de Ecuador), ambos clubes se enfrentarán en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en el estadio Metropolitano, con transmisión por ESPN y Disney+.

El equipo rojiblanco llega con una ventaja importante tras su triunfo 0-2 en la ida disputada en el Camp Nou, resultado que lo coloca a un paso de las semifinales. Aquella victoria reflejó la identidad del conjunto dirigido por Diego Simeone, que supo resistir los momentos de presión y aprovechar sus oportunidades con eficacia.

Las cifras del Atlético de Madrid frente al Barcelona

Ahora, el panorama obliga al Barcelona a salir con determinación desde el primer minuto. El entrenador Hansi Flick mantiene la confianza en la reacción de su equipo y apuesta por el talento individual para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

En la previa, Simeone dejó clara la mentalidad de su equipo: "Sabemos a qué rival nos vamos a enfrentar y somos conscientes de lo fuerte que es, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo: pasar de ronda".

Por su parte, Flick se mostró convencido de que su plantel tiene los recursos para competir hasta el final: "Tenemos la calidad. Tenemos los jugadores que pueden cambiar esto. Pero, por supuesto, tenemos que luchar. Tenemos que centrarnos en la magia".

El ambiente en Madrid promete ser electrizante. Con el respaldo de su público y la ventaja obtenida en la ida, el Atlético buscará administrar el resultado, mientras el Barcelona intentará firmar una remontada que lo mantenga en carrera por el título europeo.

Los hombres de los goles del Atlético y Barcelona

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Julián Alvarez.

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Lewandowski.