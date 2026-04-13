Piero Hincapié, elegido el mejor futbolista del mes de febrero en Arsenal

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El defensor ecuatoriano Piero Hincapié ha alcanzado un nuevo hito en su aventura europea al ser nombrado Jugador del Mes de febrero por el Arsenal. Esta distinción, la primera que recibe desde su aterrizaje en Londres, ratifica el crecimiento exponencial de un zaguero que se ha vuelto pieza fundamental en el esquema de Mikel Arteta.

Durante el mes de febrero, el tricolor fue una muralla inquebrantable. Disputó los seis encuentros clave del mes, destacando no solo por su capacidad de anticipación y solvencia en el juego aéreo, sino también por su limpia salida de balón, una cualidad que ha enamorado a la exigente afición del Emirates Stadium.

El premio llega en un momento particular, ya que el esmeraldeño se ha ausentado de las últimas tres convocatorias debido a una lesión muscular. Sin embargo, el club ha querido resaltar su influencia previa, enviando un mensaje claro sobre su importancia en la plantilla.

Este galardón no solo premia su regularidad, sino que eleva la cotización de un futbolista que, a sus 24 años, ya es referente tanto en Inglaterra como en la selección ecuatoriana. Se espera que su regreso a las canchas se produzca en las próximas semanas para encarar el tramo final de la competición.

Claves del mes de Piero Hincapié