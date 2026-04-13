Liverpool vs. PSG: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en VIVO a Willian Pacho

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

El ecuatoriano Willian Pacho se prepara para vivir otra noche de alta exigencia en el fútbol europeo. Este martes 14 de abril, desde las 14:00, el Paris Saint-Germain visitará al Liverpool en el estadio Anfield, en un duelo decisivo que puede marcar el rumbo del equipo francés hacia las semifinales de la UEFA Champions League. El partido va por la señal de ESPN y Disney +.

El conjunto parisino llega con una ventaja valiosa tras imponerse 2-0 en el partido de ida, un resultado que le permite encarar el compromiso con mayor confianza. Sin embargo, nadie en el PSG se confía. Jugar en Anfield implica soportar una presión constante y enfrentar a un rival que ha construido su historia sobre remontadas memorables en noches europeas.

Estadísticas del Liverpool y PSG

Willian Pacho la figura ecuatoriana en Europa

En ese escenario, la figura de Pacho toma un papel determinante. El defensor ecuatoriano se ha consolidado como uno de los pilares del sistema defensivo del PSG desde su llegada, mostrando seguridad en los cruces, liderazgo en la marca y una notable lectura del juego. Su crecimiento en la élite europea ha sido sostenido y hoy es una pieza clave en los momentos decisivos.

Liverpool, obligado por el marcador global, saldrá con intensidad desde el arranque en busca de los goles que le permitan revertir la serie. El empuje de su afición y la atmósfera de Anfield prometen convertir el partido en un duelo de alta tensión.

Para Pacho, este compromiso representa mucho más que un partido. Es la oportunidad de ratificar su jerarquía en el escenario más exigente del continente y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en la Champions League, donde cada actuación puede acercarlo aún más a la historia grande del fútbol europeo.

El poder de los goles

Estadísticas del Liverpool - PSG: 7 veces se han visto las caras Liverpool y PSG, con un reparto de 3 victorias para el Liverpool y 4 para el PSG

Alineaciones probables

Liverpool: Mamardashvili, van Dijk, Konaté, Robertson, Frimpong, Wirtz, Szoboszlai, Jones, Salah, Gakpo, Ngumoha. Entrenador: Arne Slot

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Mendes, Pacho, Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Entrenador: Luis Enrique.