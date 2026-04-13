Lamine Yamal invoca el espíritu de LeBron James para la remontada ante el Atlético en Champions

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

El FC Barcelona se juega la vida en la Champions League este martes 14 de abril de 2026, y su máxima joya, Lamine Yamal, ya ha elegido el guion para la épica. En la antesala del choque de vuelta de los cuartos de final ante Atlético de Madrid, el extremo azulgrana confesó que su fuente de inspiración no viene del fútbol, sino de la duela de la NBA: LeBron James.

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Yamal busca emular la histórica remontada de los Cleveland Cavaliers ante los Golden State Warriors en 2016. El canterano, que recientemente compartió una imagen del 'King' en sus redes sociales, dejó clara su intención durante la rueda de prensa oficial:

"Yo creo que es uno de los referentes que me pueden inspirar para el partido de este martes. Por eso lo he puesto. Pensar en él, cómo lo hizo él y ojalá que me salga igual".

FC Barcelona visita al Atlético de Madrid en la vuelta de la Champions League.Cortesía

Un mensaje directo para el 'Cholo' Simeone

Tras superar una pubalgia que lastró su arranque de temporada, el internacional español asegura estar en plenitud física y mental. Lejos de amilanarse por la presión mediática o el ambiente hostil de Madrid, Lamine lanzó un guante táctico a Diego Pablo Simeone:

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido y sí que estoy motivado para eso. Espero que pueda marcar la diferencia".

El desafío táctico: "A ver si 'El Cholo' me hace un favor, me pone uno contra uno, con un jugador... Espero que sí".

Compromiso total con el escudo

El Barcelona llega con un marcador adverso de 2-0, pero la fe de su vestuario parece inquebrantable. Yamal fue enfático al prometer una entrega absoluta hasta el pitido final, asegurando que la eliminatoria sigue abierta pese al resultado de la ida.

"Si caemos eliminados, será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo", sentenció el atacante, quien añadió que el grupo está convencido de que la remontada es un escenario "muy posible".

Sueños de grandeza: Champions y Mundial

Para Lamine, la máxima competición europea representa el techo del fútbol de clubes, un escenario donde siempre visualizó ser protagonista. "Siempre he soñado marcar goles con el Barcelona en la Champions y por eso es lo que más ilusión me hace", admitió con sinceridad.

Mirando hacia el futuro, el joven talento no oculta su ambición. En un plazo de tres años, espera haber ampliado significativamente su vitrina personal: "Espero que pueda tener un Mundial y una Champions. Todo lo que sea sumar títulos me hará muy feliz".