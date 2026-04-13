Crisis en la Prefectura del Guayas: con este patrimonio renuncian Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano

Publicado por Jonathan Palma Creado: Actualizado:

Las claves de esta historia El patrimonio de Marcela Aguiñaga cae de $378 mil a $311 mil entre 2023 y 2025, por aumento de deudas.

Los activos declarados por Carlos Serrano no han variado en sus años de gestión, según documentos.

Las renuncias de Aguiñaga y Serrano se anunciaron en año preelectoral.



Una revisión a los activos y pasivos de las máximas autoridades del Guayas evidencia el estado de sus finanzas en el ocaso de sus funciones. El patrimonio de Marcela Aguiñaga ha experimentado una fluctuación a la baja debido a la incorporación de obligaciones bancarias y la adquisición de un vehículo de más de $ 50 mil en 2024. Por otro lado, la situación de Carlos Serrano se caracteriza por la inmovilidad de sus activos declarados: su cuenta bancaria reporta $10 mil desde el inicio de su gestión, según los documentos.

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Esta revisión se realiza a pocos días de los anuncios de renuncia de Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano a la Prefectura y Viceprefectura del Guayas, en ese mismo orden. Aguiñaga anunció que el 14 de abril dejaría su cargo por asuntos personales. Serrano dijo, en una carta, que buscará nuevos desafíos políticos.

La evolución del patrimonio de las autoridades

Marcela Aguiñaga, la prefecta del Guayas

La gestión financiera de Aguiñaga, se caracteriza por una tendencia a la baja en su patrimonio. Aguiñaga inició su periodo en mayo de 2023 con un patrimonio neto de $ 378 mil (aunque en otro documento fechado en ese año hay otra cifra). En 2024, esta cifra se situó en $ 369 mil. Y, en el reporte más reciente, de 2025, registró un total de $ 311 mil.

Entre 2023 y 2025, los pasivos escalaron de $ 98 mil a $ 204 mil, por concepto deudas de tarjeta de crédito, préstamo hipotecarios, préstamo personal y otros.

"La diferencia se produce porque en la primera (declaración) no se registró información completa. En la actualización se incorpora una cuenta por cobrar, pero también se incluyen deudas que no estaban declaradas, como un préstamo hipotecario y un préstamo personal vigentes. Al registrar correctamente tanto los activos como los pasivos, queda claro que las obligaciones superan ese valor incorporado, por lo que el patrimonio disminuye", explica Aguiñaga, ante una consulta de EXPRESO sobre la diferencia que ha existido en más de un documento registrado en un mismo año.

Remuneración mensual unificada (registros de marzo de 2026)

$ 5.060

En los registros de la cuenta de activos también hubo movimientos, sobre todo en bienes inmuebles.

2023, $ 476 mil (Tres departamentos, un parqueadero y un nicho).

2025, $ 516 mil (Tres departamentos, tres parqueaderos y un nicho).

De acuerdo con los documentos públicos, la cuenta Bienes Muebles (vehículos, menaje de casa, equipo de oficina, obras de arte y joyas) ha experimentado una fluctuación.

2023, $ 47 mil.

2024, $ 103 mil (aquí adquirió un vehículo de $ 56 mil, según los registros).

2025, $ 85 mil.

"Se explica principalmente por la incorporación de bienes muebles, en particular la adquisición de un vehículo en el 2024, debidamente declarado, que fue financiado y actualmente se encuentra en proceso de pago. Adicionalmente, hay ajustes en la valoración de otros bienes muebles, como menaje y artículos personales, que también inciden en el total de activos. Es importante aclarar que este movimiento también se refleja en un incremento del pasivo, debido a la deuda vigente por el crédito del vehículo", precisa Aguiñaga.

Por otro lado, la política ha mantenido activos constantes bajo la figura de Cuentas por Cobrar, que han oscilado entre los $ 60 mil y $ 80 mil, según los registros oficiales.

Aguiñaga también refiere que "existen ingresos por arrendamiento de un bien inmueble, debidamente declarados".

Carlos Serrano, el viceprefecto del Guayas

En el caso del viceprefecto Carlos Serrano sus declaraciones muestran una tendencia patrimonial a la alza por una reducción de sus deudas, según los datos oficiales.

Remuneración mensual unificada (registros de marzo de 2026) $ 4.408

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Serrano comenzó en mayo de 2023 con un patrimonio de $ 332 mil. Un año después, el monto se redujo a $ 310 mil, luego pasó a $ 333 mil. Mientras que en la declaración más reciente, que data del 2025, su patrimonio se recuperó y se situó en $ 350 mil.

Un hallazgo singular que se identificó en la revisión de datos es que sus activos declarados no han variado en los años de gestión.

Bancos: Reporta $ 10 mil, en cinco de sus seis declaraciones cargadas en la página web de la Contraloría .

. Bienes Muebles: El valor de sus pertenencias se mantiene fijo en $ 37 mil. No registra vehículo .

. Bienes Inmuebles: Serrano ha registrado una casa, valorada en $ 410 mil, según la declaración de bienes que data de 2025.

En las declaraciones de Carlos Serrano se evidencia una reducción de pasivos: las deudas bajaron de un pico de $ 136 mil en 2023 a $ 106 mil en 2025.

Este Diario solicitó una entrevista a Serrano, a través de la gestora de Logística y Comunicación de la Viceprefectura, Glenda Figueroa Morán, quien comentó que la información de las declaraciones patrimoniales es correcta y de carácter público. Ante la insistencia de una entrevista con el funcionario, ella pidió las preguntas por adelantado, algo que condiciona y predispone el curso del posible diálogo.