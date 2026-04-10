Susana González: ¿con qué partidos conversa para eventual candidatura a la Prefectura del Guayas?

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Susana González anuncia retorno político en Guayas con miras a las seccionales de noviembre de 2026.





Exprefecta del Guayas prioriza diálogo con sector productivo antes de definir partido político.





Regreso ocurre tras renuncias en Prefectura y revive debate por dragado del río Guayas.

Susana González, exprefecta del Guayas, perfila su regreso al escenario electoral con miras a las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Tras la renuncia de Marcela Aguiñaga, González difundió un video en redes sociales con el mensaje “Volvemos”, y en declaraciones a Diario EXPRESO señaló que su prioridad es escuchar al sector productivo antes de definir con qué partido se presentará.

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“Primero la provincia, luego el partido. Por ahora no puedo anticipar esa información. En este momento estoy enfocada en escuchar las preocupaciones del sector productivo de nuestra provincia: agricultores, ganaderos y asociaciones del ámbito agropecuario”, señaló González.

La exautoridad sostuvo que el Guayas necesita “recuperar el tiempo perdido en estos últimos tres años”, tras lo que considera una interrupción del progreso alcanzado durante su gestión de dos años y medio.

Su discurso apunta a la reactivación productiva y a la recuperación de proyectos emblemáticos, en un escenario político marcado por la salida de Marcela Aguiñaga de la Prefectura y la renuncia de Carlos Serrano a la Viceprefectura.

Exprefecta del Guayas prioriza diálogo con sector productivo antes de definir partido político.Cortesía

Fricciones con la actual administración

El retorno de González al escenario provincial ocurre casi un año después de las disputas administrativas y públicas por la terminación unilateral del contrato de dragado del río Guayas.

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En mayo de 2025, la administración de Aguiñaga dio por finalizada la obra —adjudicada en la gestión de González al consorcio Dragando por Guayas— al señalar incumplimientos técnicos y la acumulación de multas que superaban los 2,3 millones de dólares.

Luego de la suspensión del proyecto, González calificó la salida de la contratista como una “función barata” y defendió las acciones de mitigación de inundaciones realizadas durante su periodo.