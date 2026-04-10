El Pachanlica agoniza: décadas de contaminación sin tregua

Publicado por Yadira Illescas Creado: Actualizado:

Lucrecia Pillajo observa como el agua de regadío corre hacia sus sembradíos en el barrio Los Pinos de Pelileo. Es agua del Pachanlica. La misma que usa para las lechugas, los nabos, la acelga que luego vende en el mercado.

No tiene otra opción. Su situación no es la excepción: es la regla para cientos de familias que viven a lo largo de este río tungurahuense, obligadas a trabajar con un recurso hídrico que estudios ya calificaron de gravemente contaminado.

Juan Pablo Cáceres lo compara directamente con el Machángara de Quito. "Ya es un río muerto", sentencia. Conoció el Pachanlica en los años 80, cuando aún se podían pescar.

Ahora, dice, la solución pasa por instalar plantas de tratamiento de aguas servidas en Mocha, Tisaleo, Cevallos y Quero, y sacar de la zona las curtiembres y las lavadoras de jeans. "Antes de que eso pase, llegará el día del juicio", lamentó.

Ese río ya no existe. Con los años, la instalación de curtiembres, lavadoras de jeans, lubricadoras de vehículos y otros negocios a lo largo de la microcuenca fue cambiando todo. El Pachanlica pasó de ser fuente de vida a convertirse en río muerto.

Estudios ya revelaron los daños

Un estudio efectuado entre abril y agosto de 2022 por estudiantes y catedráticos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) dejó cifras que alarman.

El informe detalla que el afluente está contaminado por fosfatos, elementos orgánicos —materia fecal humana y animal—, cromo y cadmio.

Este último es el que más preocupa: las muestras registraron 0,09 milésimas de miligramo por parte por millón (ppm), cuando el límite permisible es apenas 0,01. La presencia del cadmio fue detectada en un tramo de cinco kilómetros del río.

"Cadmio y cromo son metales pesados de alta densidad que no pueden metabolizar las plantas, los animales ni el ser humano. Eso significa que estos dos elementos se mantienen en estado puro con posibilidad de provocar riesgos cancerígenos en el hígado y los riñones”, explicaron los técnicos en su tiempo.

La situación se mantiene cuando el Pachanlica pasa por Cevallos, Quero, Totoras (Ambato) y Pelileo, donde se suman los residuos de lavadoras de jeans y otras industrias.

Lucrecia Pillajo riega sus cultivos con el agua que reciben del río Pachanlica que está contaminado.Yadira Illescas

Una acción de protección sin ejecutarse

El cansancio de las comunidades no es solo emocional. Representantes de los sectores agrícolas de Chiquicha, El Rosario, Chilcapamba y otros de la parroquia Salasaca, junto con moradores de Totoras, presentaron en 2025 una acción de protección a favor del río Pachanlica.

Fue suspendida en varias ocasiones la audiencia. Para quienes llevan años marchando y documentando la contaminación en laboratorios, esa decisión fue una bofetada.

"Tenemos pruebas documentadas de diferentes laboratorios que demuestran que el agua está contaminada. No estamos reclamando porque nos da la gana, sino porque queremos defender la vida, la salud del río, el medioambiente", dijo Edgar Castro, de Totoras.

Toribio Mazaquisa, representante del pueblo Salasaka, reclamó que a la contaminación se suma el robo del agua de los canales de riego para los sembradíos.

Ricardo Pillajo, presidente del barrio El Recreo, recalcó: "Las zonas agrícolas están produciendo alimentos contaminados. Lechugas, nabos, acelga y animales están siendo afectados. Necesitamos una resolución".

Las comunidades han realizado varios plantones incluso a inicios de este 2026. "El pueblo se está cansando. Necesitamos que algo favorable se dé para la mayoría, y no solo para cuatro o cinco empresas que están contaminando", recalcó Masaquiza.

Las instituciones se mueven, pero despacio

En el Concejo Municipal de Ambato, las cosas también empezaron a moverse, aunque con cautela. Las reformas aprobadas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), a finales de marzo, le dan al municipio un año para definir un nuevo polígono donde reubicar las curtiembres que hoy operan en parroquias como Totoras y Picaihua.

El concejal Alex Valladares reconoció que hay contaminación verificada, pero justificó los plazos por el impacto económico y social que implicaría una salida inmediata de esas industrias.

La concejala Sabina Gamboa fue más clara: "El que contamina paga, y las industrias de alto impacto deben pagar para trabajar de manera ordenada". La concejala María José López reconoció que: "La realidad de estas comunidades es grave por los altos niveles de contaminación".

Desde el Gobierno Provincial de Tungurahua, la directora de Gestión Ambiental, Diana Fiallos, informó que alrededor del 70% de las 23 empresas que realizan descargas —directa o indirectamente— en el Pachanlica están actualmente suspendidas por incumplir los límites permitidos.

Desde febrero se efectúan inspecciones incluso en la madrugada y los fines de semana, para verificar que las industrias sancionadas no trabajen a escondidas.

Las empresas suspendidas tienen la posibilidad de presentar planes de acción con mejoras verificadas por un laboratorio certificado; si cumplen, podrían reanudar actividades tras un período de comprobación de unos 15 días.

El prefecto Manuel Caizabanda se reunió con la viceministra del Ambiente, Alicia Jaramillo, para coordinar acciones conjuntas orientadas a la descontaminación del Pachanlica y el manejo responsable de las cuencas de la provincia.

Caizabanda señaló que los municipios deben cumplir con su parte: verificar que las empresas tengan plantas de tratamiento y actuar de forma integral.

Diana Fiallos no cierra la puerta a la recuperación, pero tampoco da falsas esperanzas. "Es posible recuperar el Pachanlica, pero son procesos largos", advierte. Reconoce que hay industrias con conciencia ambiental que, con el seguimiento adecuado, pueden lograrlo. Otras ya presentaron planes de cierre ante la autoridad ambiental y no volverán al sector.

Sin embargo, el problema no se reduce a las curtiembres: la cuenca también recibe descargas de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas servidas, fuentes que seguirán aportando contaminación mientras no sean atendidas