Ciauto frena exportaciones a Colombia por aranceles y busca nuevos mercados

Las trabas arancelarias obligaron a Ciauto a pausar exportaciones a Colombia. Apunta a nuevos mercados como Perú

En la planta de Ciauto, en Ambato, cada 12 minutos se ensambla un vehículo, en un proceso que combina tecnología y mano de obra especializada.

Ciauto suspendió sus exportaciones a Colombia debido a un entorno arancelario desfavorable, lo que obligó a la ensambladora ecuatoriana a replantear su estrategia internacional y enfocarse en nuevos mercados como Perú y Costa Rica, mientras mantiene su crecimiento productivo y proyecta retomar los envíos en el segundo semestre de 2026.

El ruido es incesante. Soldaduras, piezas que encajan y motores que cobran vida marcan el ritmo en la planta de Ciauto, ubicada en la parroquia Martínez, a 20 kilómetros de Ambato. Allí, en un complejo de 22 hectáreas —cinco de ellas ocupadas por naves industriales— más de 500 trabajadores sostienen una operación precisa: cada 12 minutos sale un vehículo de la línea de ensamblaje.

Sin embargo, fuera de ese engranaje, una de sus principales rutas comerciales se detuvo. Colombia, su mayor destino de exportación desde 2019, quedó en pausa por un entorno arancelario adverso.

La medida obligó a suspender los envíos, que junto con Costa Rica superaron los 3 millones de dólares. Pese a ello, el impacto ha sido contenido gracias a mercados alternativos y a una estrategia de exportaciones escalonadas. La expectativa es retomar los despachos en el segundo semestre de 2026, con las camionetas como producto estrella.

Pausamos Colombia, pero seguimos creciendo. Freddy Barrionuevo director de proyectos

Dentro de la planta, el ritmo no cambia. Cada nave cumple una función: lavado, pintura, ensamblaje y control de calidad. Los trabajadores dominan hasta tres tareas, lo que permite mantener la continuidad del proceso. Todo inicia con la llegada de contenedores de partes CKD, que se integran con componentes nacionales como asientos, vidrios y baterías.

El punto culminante es el “matrimonio”: la unión definitiva entre chasis y carrocería. Ese instante resume una cadena productiva que en 2025 generó ventas por 165 millones de dólares. Las camionetas lideran el portafolio de una ensambladora que produce 13 modelos de tres marcas: Great Wall, Shineray y KYC.

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Producción ha marcado un buen ritmo

El crecimiento ha sido acelerado. En dos años, la producción pasó de 300 a cerca de 1.000 unidades mensuales. En diciembre de 2025 se alcanzó ese pico histórico, que se mantiene en 2026: 888 vehículos en enero, 1.004 en febrero y más de 1.100 proyectados para marzo.

La meta es cerrar el año con 12.000 unidades ensambladas, tras haber alcanzado en marzo un hito: la unidad número 50.000 desde que inició operaciones en 2013.

En el mercado nacional, en 2025 se vendieron cerca de 124.000 vehículos nuevos. De ese total, el 11,74 % fue ensamblado en Ecuador, y de ese segmento, Ciauto aportó con el 50 %, es decir, cerca de 7.000 unidades.

“Hay una recuperación. Comparando enero de 2025 con enero de 2026 hubo un incremento del 12 %”, señala Freddy Barrionuevo, director de proyectos. Aunque el ritmo se desaceleró por problemas operativos en la Agencia Nacional de Tránsito, la empresa espera retomar esa tendencia.

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Inversión, empleo y nuevos mercados

El crecimiento se apalanca en inversión. Desde 2013 hasta 2025 se han destinado 90 millones de dólares. Para 2026, la proyección es de 80 millones adicionales, de los cuales 20 millones serán para infraestructura.

El impacto también se refleja en el empleo: 525 plazas directas y cerca de 3.000 indirectas. La red de proveedores —alrededor de 300 en el país— también se fortalece. En 2025, la empresa compró 19 millones de dólares en autopartes locales; en 2026 prevé alcanzar los 30 millones.

Cada día, la planta recibe al menos 20 contenedores con piezas que alimentan la producción. “Al ser una ensambladora multimarca tenemos mayor versatilidad”, explica Barrionuevo.

En comercio exterior, la estrategia apunta a diversificar. Perú aparece como una oportunidad inmediata, ya que no aplica aranceles a vehículos. También se busca retomar y fortalecer Costa Rica. La proyección incluye exportar camionetas KYC y furgonetas Shineray.

Además, la empresa tiene previsto lanzar tres nuevos modelos en el segundo semestre y aspira a superar el 50 % de participación en el ensamblaje nacional.

Freddy Barrionuevo, director de proyectos de Ciauto, explica la estrategia para enfrentar el freno arancelario y expandirse hacia nuevos mercados. Yadira Illescas

Más allá de la industria

El impacto de Ciauto trasciende lo productivo. La empresa mantiene siete alianzas con universidades y centros de estudios, y apoya a más de 1.300 niños con acceso a tecnología y centros de cómputo.

“Queremos generar empleo calificado y bien remunerado. Construimos una industria con estándares internacionales y talento local”, afirma Barrionuevo.

En la planta, el movimiento no se detiene. Cada vehículo que sale a la carretera no solo representa un proceso industrial, sino también una cadena de empleo, inversión y desarrollo.

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