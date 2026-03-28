Diego Díaz: “Creemos que Ecuador tiene condiciones para planificar a largo plazo”

Ecuador ajusta tarifa petrolera en alrededor de 7 % y asegura inversión de $119 millones de Orion Energy

En medio de la caída de la producción petrolera de Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa apuesta por la extensión de contratos para atraer inversión privada para este sector. El último proceso fue con los bloques 52 y 54, que actualmente aportan 5.200 barriles promedio por día.

Para ofrecer detalles del proceso Diego Díaz, Country Director de la petrolera Orion Energy, mantuvo una entrevista con Diario EXPRESO.

- ¿Qué representa para Orion la extensión del contrato en los bloques petroleros 52 y 54?

Representa la oportunidad de demostrar lo que una inversión extranjera de calidad puede hacer en Ecuador. Como Orion Energy nos hemos comprometido a invertir $119 millones en los próximos seis años. Esa inversión debe traducirse en mayores ingresos para el Estado, más producción y también en una operación comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades.

El impacto de la renegociación para el Estado ecuatoriano

- ¿Cómo se beneficia puntualmente el Estado con este acuerdo?

Nuestro contrato es de prestación de servicios y se nos paga una tarifa. Cuando sube el precio del petróleo, nuestra tarifa no varía, por lo que ese ingreso adicional va para el Estado. Además, la inversión permitirá incrementar la producción, monetizar reservas que hoy están en el subsuelo y generar más recursos para el presupuesto general del Estado.

- ¿Con la extensión del contrato Orión operará en Ecuador hasta 2036?

Los contratos originales vencían en 2032, porque fueron firmados en 2012. Lo que se ha hecho ahora es extenderlos por 10 años más, es decir, hasta 2042.

Ajuste en la tarifa petrolera

- La negociación empezó en 2023. ¿Qué se ajustó para llegar a este acuerdo?

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Fue una negociación rigurosa y extensa, que tomó alrededor de tres años. Se revisaron aspectos técnicos, legales, económicos y socioambientales. Hubo momentos en que los cambios de autoridades obligaron a reiniciar conversaciones, y eso retrasó el proceso. En los últimos seis meses hubo mayor estabilidad y eso facilitó llegar a la protocolización del acuerdo, que se dio el 9 de marzo.

- ¿Qué obtuvo Orión a cambio del nuevo compromiso de inversión? ¿Se revisó la tarifa?

Hubo un ajuste en la tarifa de alrededor del 7 % en promedio ponderado entre ambos bloques. A cambio, asumimos el compromiso de invertir $119 millones en seis años e incrementar la producción en más del 120 % frente al escenario en el que no se hubiera renegociado el contrato.

- La tarifa que tenían estaba en alrededor de $36 por barril ¿A cuánto sube con este acuerdo?

Como son dos bloques no quisiera entra en detalle a las cifras por bloque, pero en términos generales la tarifa bordeaba los $40 por barril.

- Es decir, que si se incrementó en 7% la tarifa promedio de ambos bloques se llegó casi a $43

Menos

- 42,80 por barril

Es que era no era $40, era menos de 40, entonces termina siendo 42 más o menos el promedio.

Inversión para frenar la caída de producción

- ¿Por qué si la extensión aplica desde 2032, las inversiones empiezan desde ahora?

Sí. Desde el momento en que el contrato se inscribe en el Registro de Hidrocarburos empiezan a correr los seis años para ejecutar las inversiones comprometidas, que además están distribuidas año a año.

- ¿Cómo se distribuirán esos $119 millones?

Se destinarán a exploración para encontrar nuevas reservas, perforación de nuevos pozos, reactivación e intervención de pozos actuales con nueva tecnología para barrer de mejor manera el crudo, ampliación de facilidades petroleras, generación de energía, porque si se produce más fluido se requiere más equipos para su tratamiento, manejo óptimo del gas asociado, vías, plataformas y también a programas de sostenibilidad y apoyo social sostenible para las comunidades.

- ¿Los bloques 52 y 54 están en dos provincias, Sucumbíos y Orellana?

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Están fundamentalmente en Sucumbíos, muy cerca de Lago Agrio. Hay una porción muy pequeña de uno de los bloques en Orellana, pero en la práctica estamos operando en Sucumbíos.

- La producción actual de estos bloques es 5.200 barriles por día. ¿A cuánto esperan elevar esa producción y en qué plazo?

Esperamos que hacia fin de año podamos superar los 7.000 u 8.000 barriles por día, dependiendo de factores como la respuesta del reservorio, la velocidad del licenciamiento ambiental en ciertas áreas y el resultado de la exploración y de las nuevas tecnologías que implementemos.

- ¿Qué habría pasado con la producción si no se renegociaba el contrato?

La declinación en los reservorios es natural. Si no se hiciera nada, la producción caería. De hecho, si en estos tres años de negociación no hubiéramos seguido invirtiendo, la producción estaría alrededor de 3.000 barriles por día. Ya hemos hecho inversiones para frenar esa caída y ahora, con este acuerdo, buscamos subir sostenidamente la producción.

Producción y metas de Orion Energy

- ¿Cuál es la aspiración para 2032, cuando concluya el plan de inversión, con cuántos barriles llegarán?

Eso depende de factores técnicos y geológicos que todavía deben estudiarse con mayor detalle. Lo que buscamos es un incremento sostenido de la producción, no un pico muy alto que luego se desplome. La idea es gestionar responsablemente el reservorio para mantener niveles similares o superiores a los actuales en el largo plazo, con un pico importante en la etapa inicial.

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- ¿Cuál de los dos bloques ha sido más productivo?

Hasta ahora, el bloque 54 ha sido el más prolífico. Hoy produce alrededor de 3.300 barriles por día, mientras el bloque 52 produce cerca de 1.800 barriles diarios. Sin embargo, tenemos buenas expectativas sobre el bloque 52 y por eso también vamos a invertir y perforar en ese campo.

- ¿En ambos bloques se harán nuevas perforaciones y reacondicionamientos?

Sí. Son planes distintos y con montos específicos, pero en ambos bloques vamos a perforar, intervenir pozos, ampliar la generación y expandir facilidades.

- ¿Se aplicará recuperación secundaria?

Sí. Ya tenemos proyectos de recuperación secundaria en marcha y la idea es ampliar su cobertura. La recuperación secundaria consiste en inyectar agua u otro elemento que no altere las condiciones químicas del reservorio para hacer un barrido y mejorar la extracción del crudo. También impulsaremos iniciativas de recuperación terciaria, que incorporan otros productos para aumentar aún más el factor de recobro.

- ¿Qué ventajas representa la recuperación terciaria? ¿Eso es una etapa posterior?

Normalmente sí. Primero está la producción primaria, luego la secundaria con agua y después la terciaria con químicos. Son etapas sucesivas porque cada una es más compleja, más costosa que la anterior, pero se logra mejorar la recuperación de crudo.

- ¿Qué estimación tienen sobre reservas?

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Lo que puedo decir es que, con lo negociado, vamos a más que duplicar el volumen de producción frente al escenario sin renegociación. Esperamos superar los 15 millones de barriles acumulados hasta 2042.

Más producción y mayores ingresos para el Estado

- En los comunicados se menciona que el Estado podría recibir más de $442 millones en el periodo extendido. ¿Cómo se establece esa cifra?

Representa el beneficio adicional que obtiene el Estado por una mayor producción, considerando que nuestra tarifa es fija y que, si el precio del petróleo sube, ese excedente va al Estado.

- ¿Y si baja el precio del petróleo?

Si el precio baja, opera un mecanismo que protege un margen de soberanía para el Estado y se pueden generar cuentas por pagar a la empresa, pero el objetivo es que el país se beneficie del incremento de producción.

- ¿Cuál es estimado de producción diario de crudo?

La producción diaria estaría alrededor de 5.000 barriles. Es decir, en niveles similares a los actuales, pero con un pico importante inicial de 7.000.

Riesgos operativos y entorno en Ecuador

- ¿Qué impacto tendrá esta inversión en empleo?

El impacto es importante, no solo en empleo directo, sino también indirecto. Los $119 millones mueven cadenas completas de proveedores: perforación, transporte, catering, construcción, ingeniería, seguridad, mantenimiento, fabricación de equipos y servicios comunitarios. En el pico de actividad podríamos estar bordeando las 1.000 personas entre empleos directos e indirectos.

- ¿Cuántos trabajadores tiene actualmente Orion?

Somos cerca de 100 empleados directos. Pero alrededor de la operación se movilizan muchos contratistas y subcontratistas, que son los que amplían de forma importante el impacto laboral.

- ¿Cuál es la relación con las comunidades en la zona de influencia?

Nuestra relación con las comunidades es positiva y de largo plazo. No se trata solo de responsabilidad social en términos de imagen, sino de generar capacidades reales. Un ejemplo es un hotel comunitario administrado por mujeres en la comunidad Chone, cerca del bloque 52. Ese proyecto ha generado autonomía económica y se ha convertido en un referente de emprendimiento local.

Impacto ambiental y desafíos

- El tema ambiental preocupa. ¿Qué prácticas aplican en su operación para cuidar el ambiente?

La industria de hidrocarburos es altamente regulada y estamos bajo control del Ministerio de Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control. En lo operativo, una de nuestras principales acciones ha sido aprovechar el gas asociado para generar energía y reducir la quema. Pero quedemos ampliar al 100 %. También medimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y ya tenemos resultados concretos.

- ¿Qué resultados han logrado en reducción de emisiones?

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En el bloque 54, que es el más productivo, hemos reducido en 41 % las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se ha logrado, entre otras cosas, al migrar de generación con diésel a generación con gas. Por esa curva descendente de emisiones recibimos el reconocimiento Punto Verde, del Ministerio de Ambiente y Energía.

- La renegociación se logró. Ahora, ¿cuáles son sus principales preocupaciones?

Uno de los principales es la erosión regresiva del río Coca, que ha afectado infraestructura vial y petrolera, incluido el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Por eso hemos diseñado mecanismos de contingencia para, si fuera necesario, evacuar crudo por tanqueros hacia zonas no afectadas del oleoducto.

- ¿Esa salida por tanqueros es viable?

Sí, es viable. Nosotros ya hemos hecho estudios y convenios para enfrentar una contingencia de ese tipo. Es una solución compleja, pero posible. Pero sabemos que el Estado está comprometido con la construcción de la línea alterna de los oleoductos.

- Pero son provisionales. ¿No es la reubicación total de la infraestructura que se requiere?

Hoy día están haciendo una variante un poco más alejada. Ya no son esas variantes que uno las todavía las veía. Ahora ya son intervenciones importantes para que estén allí por muchos años.

- ¿También hay riesgos por seguridad?

Estamos en una zona de frontera y eso nos obliga a invertir en monitoreo, cámaras. Tenemos cooperación con Fuerzas Armadas y Policía para resguardar la actividad petrolera, no somos los únicos operando allí, todas las petroleras tenemos ese respaldo, para mantener la operación en un grado aceptable de seguridad.

Ecuador como destino de inversión

- ¿Cuáles son los principales desafíos?

También hay preocupación por actividades ilegales, como pinchazos en ductos y otras amenazas de seguridad en el entorno. Pero tenemos un respaldo bastante importante del Estado. Hay presencia militar, controles, apoyo institucional y acompañamiento de distintas entidades y de los gobiernos locales. Eso es importante para mantener la operación en condiciones de seguridad aceptables.

- ¿Por qué seguir invirtiendo en Ecuador en un contexto complejo?

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Hoy en otro medio de comunicación sacaba mis notas, ahora me olvidé, así que estoy improvisando.

- Está siendo sincero

(Risas) En octubre del 2024 vivíamos una multicrisis simultánea en el Ecuador. Crisis de seguridad, económica, energética y todas esas situaciones afortunadamente han evolucionado de manera positiva. Tenemos las mejores cifras históricas de reservas monetarias internacionales en un país dolarizado es súper importante, incremento de depósitos a niveles récords, un incremento en las exportaciones no petroleras, reducción del riesgo país... En cifras macro estamos en la cima. Estamos en un momento muy particular, de todas esas crisis que mencionaba, la única que persiste es la de seguridad, pero creemos que Ecuador tiene condiciones para planificar a largo plazo.

Perfil

Diego Díaz es Country Director de Orion Energy en Ecuador. Es economista. Tiene más de 30 años de experiencia profesional. Ha liderado operaciones en Omán, Egipto, Estados Unidos, Chile y Ecuador, siempre vinculado al sector petrolero. Antes de unirse a Orion Energy, ocupó posiciones de liderazgo en Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile.

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