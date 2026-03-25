Ministra Moya niega condonación de $853 millones a Petroecuador: "No existía deuda"

El Ministerio de Economía aclara que no hubo condonación de deudas .

La ministra de Economía y Finanzas, María Moya, rechazó que el Gobierno haya condonado $853 millones a Petroecuador. Según la funcionaria, esa cifra nunca fue una deuda real del Estado con la empresa petrolera y lo que ocurrió fue una corrección contable respaldada por auditorías externas. Lo dijo en entrevista con Carlos Vera, en el programa Del día a la noche.

El caso se destapó en febrero, cuando el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (Cordes) detectó un movimiento inusual en las estadísticas fiscales de 2025: una nota al pie en un archivo de Excel del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelaba que, el 28 de diciembre, Petroecuador había condonado $853 millones al presupuesto del Estado. El efecto fue reducir el déficit oficial de ese año. Sin ese ajuste, según Cordes, el déficit del Presupuesto General del Estado (PGE) habría superado los $5.400 millones.

Moya ofreció una explicación distinta. Dijo que durante años hubo un gran desorden en las cuentas entre Petroecuador y el MEF, y que por eso se contrataron firmas auditoras internacionales para revisar los estados financieros de la petrolera entre 2017 y 2021.

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El resultado fue claro: en los balances auditados no existía ninguna cuenta por cobrar al ministerio. "Petroecuador no hizo ningún cambio en sus balances auditados y eso es lo más importante. En ese momento no existe condonación", afirmó.

La versión del Gobierno es que no se perdonó una deuda, sino que se eliminó un registro que nunca debió existir. Si Petroecuador no modificó sus balances, argumenta Moya, es porque no había nada que modificar.

Según la ministra, las auditorías no fueron realizadas por el Gobierno ni por la petrolera, sino por firmas consultoras externas. "Por eso se contratan firmas externas y por eso es necesario contar con estados auditados. Sin estados auditados es muy difícil limpiar las cuentas entre dos instituciones tan grandes y que tuvieron tanto desorden en el pasado", explicó.

La liquidez de Petroecuador



Moya también se refirió a los convenios de manejo de liquidez, un mecanismo por el cual el MEF tomaba recursos de Petroecuador para cubrir necesidades presupuestarias.

La ministra lo calificó como una "mala práctica" de gobiernos anteriores y aseguró que desde el año pasado dejaron de hacerlo. "Más bien se ha empezado a repagar todo lo que se utilizó en años anteriores", dijo.

Ese repago, según Moya, le permite a Petroecuador contratar una cobertura petrolera para blindar los ingresos fiscales ante la volatilidad del crudo. El seguro aún no se concreta, pero se hará "en muy corto plazo".

La proforma se elaboró con un precio de $52 por barril y una producción estimada de 450.000 barriles diarios, aunque la cifra actual ronda los 460.000.

La ministra mencionó además la licitación de Intracampos 3, un proceso para explotar campos en la Amazonía con una inversión de $385 millones y un incremento de 8.000 barriles diarios, con el objetivo de atraer capital privado a un sector que lleva años sin inversión suficiente.

Lo que falta por aclarar



Pese a que Moya ofreció por primera vez una versión pública sobre los $853 millones, para los expertos consultados por Expreso en febrero la operación no es tan simple.

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Francisco Borja, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la comparó con sacar dinero de un bolsillo y ponerlo en el otro: si se consolidan las cuentas del Ejecutivo con las de Petroecuador, el efecto neto es cero. El déficit no desaparece, solo cambia de lugar.

José Hidalgo, investigador de Cordes, planteó preguntas que siguen sin respuesta: cuál es el marco legal que ampara un convenio de condonación entre entidades públicas, cuándo se originó esa supuesta deuda y por qué se registró como ingreso y no como reducción de pasivos.

Jaime Carrera, del Observatorio de Política Fiscal (OPF), fue más directo. La meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para noviembre 2025-enero 2026 era un déficit máximo de $1.229 millones. Sin el ajuste, el déficit real habría superado los $2.000 millones. En el año completo, la cifra trepa a $5.445 millones, más de $1.300 millones por encima de lo pactado. Ninguna autoridad ha presentado el convenio, su sustento legal ni el origen de la cifra, y los analistas coinciden en que Petroecuador, cuya producción en 2025 fue la más baja en dos décadas, no puede absorber un ajuste así sin consecuencias.

Más allá del petróleo



Durante la entrevista, Moya también destacó la economía no petrolera como el principal motor de crecimiento. Las exportaciones no petroleras crecieron un 20 % en 2025 y el índice de actividad económica no petrolera supera el 3,8 %. La tasa de crecimiento cerró entre 3,5 % y 4 % en 2025, muy por encima del 1,8 % que proyectó inicialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para 2026, la previsión ronda el 3 %.

La ministra también abordó la reducción de atrasos en pagos a gobiernos locales. Al llegar al cargo heredaron seis meses de deuda acumulada con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que reciben unos $300 millones mensuales. Ese rezago bajó a tres meses y ahora se ubica en uno. Moya reconoció que el proceso tomó casi dos años, pero aseguró que la priorización del gasto se reordenó: rubros como cultura y deporte pasaron de la categoría 10 a la categoría 1.

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